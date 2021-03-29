На какие продукты в Украине могут подскочить цены в ближайшее время – прогноз

В Украине колеблются цены на продукты. "Комментарии" узнали у экспертов, какие продукты, на сколько и почему могут подорожать или подешеветь в апреле.

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"За последние четыре года цены на продукты питания в Украине выросли на 68%"

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок обращает внимание, что за последние четыре года цены на продукты питания в Украине выросли на 68%.

"Ежегодный средний рост цен составляет около 25%, а в течение года ежемесячно товары дорожают в среднем на 2%. Если, например, в марте свинина стоила около 100-120 грн за 1 кг , то уже в апреле украинец заплатит на 2-4 грн больше. Впрочем, месяц от месяца может существенно отличаться. И в течение года цены меняются по-разному", — отмечает Валерий Клочок.

По его словам, в апреле и начале мае (перед Пасхальными праздниками) традиционно следует ожидать роста цен на свежие овощи. Сюда добавляются еще и мясо с яйцами, а также хлебобулочные изделия.

"В целом тенденция на постоянное подорожание остается, что не соответствует данным Национального Банка Украины: учетной ставке и уровню инфляции. В декабре 2020 года, по данным Центробанка, потребительская инфляция составила 5%, а наши наблюдения говорят о 25%. Конечно здесь следует учитывать весь спектр товаров и услуг, существующих на рынке. Но согласиться с такими отчетами НБУ довольно сложно, — говорит Валерий Клочок. — Тем более, в последние два года мы отмечаем курсовую стабильность, когда доллар и гривна остается примерно на одном и том же уровне. "Но, как получается, что доллар на месте, а цены растут?", — такой вопрос часто можно услышать в быту. Украинцы привыкли к зависимости от доллара. И, глядя на курс валют, не понимают, почему так растут цены. Впрочем, следует отметить, что покупательная способность американского доллара постоянно падает. Как по мне, это обусловлено, в том числе, серьезной эмиссией (в мире за прошлый год "напечатано" более десяти триллионов долларов), к которой прибегли правительства для борьбы с последствиями пандемии коронавируса"

"На данный момент в Украине хранятся все основные овощи борщового набора"

Руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев рассказал об оптовых ценах от производителей.

По его словам, на данный момент в Украине хранятся все основные овощи борщового набора: лук, свекла, морковь, капуста и картофель. Также, по его словам, есть в хранилищах и яблоки. Но по остаточным объемам — цифры разнятся.

"Ввиду того, что еще в марте в хранилищах начала проводиться переборка заложенных овощей — на рынке расширился диапазон цен по всем без исключения позициям, — поясняет эксперт. — Минимальными остаются цены капусту и лук, предложение которых пока превышает спрос, 3-5 грн/кг капуста (по 1,8-2 -некондиция), лук 2,5-4 грн/кг. Причем перспектива процентов на 20 подорожать есть, скорее, у капусты. Лука еще много закрыто в хранилищах — в ожидании роста цен. Что касается свеклы, которая сейчас обходится в среднем в 6,5 грн/кг, то она может прибавить в апреле-мае на более 20%. Дело в том, что в прошлом году ее собрали на 50-60 тыс тонн меньше, чем годом ранее, а это — 8-9% от всего валового сбора".

Вслед за свеклой, 10-15% может прибавить и морковь, считает Александр Хорев.

"Но дорожать если и будет — то только качественная продукция. Некондицию или сдадут по минимальным ценам или выбросят. Яблоки и так сейчас дорогие — 10-22 грн/кг. И их очень мало. Так что дешеветь они будут вряд ли, но сильного скачка вверх не прогнозируется", — считает эксперт.

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