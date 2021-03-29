На какие продукты в Украине могут подскочить цены в ближайшее время – прогноз

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Таисия Ерохина
В Украине колеблются
цены на продукты. "Комментарии" узнали у экспертов, какие продукты, на
сколько и почему могут подорожать или подешеветь в апреле.
Фото из открытых источников
Политический и экономический эксперт Growford
Institute Валерий Клочок обращает внимание, что за последние четыре года цены
на продукты питания в Украине выросли на 68%.
"Ежегодный средний рост цен составляет около
25%, а в течение года ежемесячно товары дорожают в среднем на 2%. Если, например, в марте свинина стоила около 100-120 грн за
По его словам, в апреле и начале мае (перед
Пасхальными праздниками) традиционно следует ожидать роста цен на свежие овощи.
Сюда добавляются еще и мясо с яйцами, а также хлебобулочные изделия.
"В целом тенденция на постоянное подорожание
остается, что не соответствует данным Национального Банка Украины: учетной
ставке и уровню инфляции. В декабре 2020 года, по данным Центробанка,
потребительская инфляция составила 5%, а наши наблюдения говорят о 25%. Конечно
здесь следует учитывать весь спектр товаров и услуг, существующих на рынке. Но
согласиться с такими отчетами НБУ довольно сложно, — говорит Валерий Клочок. —
Тем более, в последние два года мы отмечаем курсовую стабильность, когда доллар
и гривна остается примерно на одном и том же уровне. "Но, как получается, что доллар на месте, а
цены растут?", — такой вопрос часто можно услышать в быту. Украинцы привыкли к
зависимости от доллара. И, глядя на курс
валют, не понимают, почему так растут цены. Впрочем, следует отметить, что
покупательная способность американского доллара постоянно падает. Как по мне,
это обусловлено, в том числе, серьезной эмиссией (в мире за прошлый год
"напечатано" более десяти триллионов долларов), к которой прибегли
правительства для борьбы с последствиями пандемии коронавируса"
Руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и
фрукты" Александр Хорев рассказал об оптовых ценах от производителей.
По его словам, на данный момент в Украине
хранятся все основные овощи борщового набора: лук, свекла, морковь, капуста и
картофель. Также, по его словам, есть в хранилищах и яблоки. Но по остаточным
объемам — цифры разнятся.
"Ввиду того, что еще в марте в хранилищах
начала проводиться переборка заложенных овощей — на рынке расширился диапазон
цен по всем без исключения позициям, — поясняет эксперт. — Минимальными остаются
цены капусту и лук, предложение которых пока превышает спрос, 3-5 грн/кг
капуста (по 1,8-2 -некондиция), лук 2,5-4 грн/кг. Причем перспектива процентов
на 20 подорожать есть, скорее, у капусты. Лука еще много закрыто в хранилищах —
в ожидании роста цен. Что касается свеклы, которая сейчас обходится в среднем в
6,5 грн/кг, то она может прибавить в апреле-мае на более 20%. Дело в том, что в
прошлом году ее собрали на 50-60 тыс тонн меньше, чем годом ранее, а это — 8-9%
от всего валового сбора".
Вслед за свеклой, 10-15% может прибавить и
морковь, считает Александр Хорев.
"Но дорожать если и будет — то только
качественная продукция. Некондицию или сдадут по минимальным ценам или
выбросят. Яблоки и так сейчас дорогие — 10-22 грн/кг. И их очень мало. Так что
дешеветь они будут вряд ли, но сильного скачка вверх не прогнозируется", —
считает эксперт.
Ранее мы писали, как может измениться с апреля
цена
на газ в Украине.
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