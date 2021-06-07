logo
Русский Українська

BTC/USD

36330.65

ETH/USD

2791.49

LTC/USD

179.06

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес Агро Названа цена аренды земли в разных областях Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Названа цена аренды земли в разных областях Украины

Средняя арендная плата за земельные паи в Украине составила 102 евро/га

сегодня, 08:50
Автор:

Елизавета Черных

Доктор экономических наук, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ольга Ходаковская рассказала для издания "Комментарии" об особенностях аренды земли в Украине и о ее стоимость в различных регионах. 

Названа цена аренды земли в разных областях Украины

Названа цена аренды земли в разных областях Украины - фото из открытых источников

Со слов эксперта, в 2020 году фактически выплаченная средняя арендная плата за земельные паи в Украине, по данным мониторинговых оценок, составила 102 евро/га (3233 грн/га). Примерно такой же является и арендная плата за земли государственной собственности, составляет 3400 грн/га. Правда она мало отличается по регионам Украины и это вполне естественно, ведь есть регионы с хорошими почвами и благоприятными погодными условиями, что позволяет получать стабильные высокие урожаи, а есть и наоборот.

В таких областях как Черкасская, арендная плата сейчас колеблется от 140 до 200 евро/га (4500-6000 грн/га), Киевской — от 75 до 190 евро/га (2400-6000 грн/га), Винницкой — от 70 до 219 евро/га (2250-7000 грн/га) и т.д. Низкой она в Луганской, Донецкой и Житомирской областях, где средний ее размер составляет 53 евро/ га (1700 грн/га).

Ходаковская также рассказала, повлияет ли земельная реформа, запуск которой планируется 1 июля, на стоимость аренды земельных участков в стране: 

"Что касается непосредственно возможного влияния рынка земель на уровень арендной платы, то конечно такое влияние может быть. Уже сегодня мы видим тенденции к повышению размера арендной платы, особенно при заключении долгосрочных договоров аренды. Арендатор вынужден искать пути, чтобы заинтересовывать арендодателя к продолжению договоров аренды. Именно одним из таких способов и является размер арендной платы. Но здесь нужно понимать, что земля сама по себе не приносит денег. Это не печатный станок. Чтобы получить доход с земельного участка, нужно очень много на ней работать. А соответственно, арендная плата, — это не дармовые деньги, а деньги заработанные тяжелым трудом", — сказала специалист. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что в правительстве рассказали, что будет с ценами на землю. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://money.comments.ua/news/argo/arenda-paya-v-ukraine-skolko-stoit-i-izmenitsya-li-cena-s-otkrytiem-rynka-zemli-678095.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ