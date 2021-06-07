Доктор экономических наук, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ольга Ходаковская рассказала для издания "Комментарии" об особенностях аренды земли в Украине и о ее стоимость в различных регионах.

Названа цена аренды земли в разных областях Украины - фото из открытых источников

Со слов эксперта, в 2020 году фактически выплаченная средняя арендная плата за земельные паи в Украине, по данным мониторинговых оценок, составила 102 евро/га (3233 грн/га). Примерно такой же является и арендная плата за земли государственной собственности, составляет 3400 грн/га. Правда она мало отличается по регионам Украины и это вполне естественно, ведь есть регионы с хорошими почвами и благоприятными погодными условиями, что позволяет получать стабильные высокие урожаи, а есть и наоборот.

В таких областях как Черкасская, арендная плата сейчас колеблется от 140 до 200 евро/га (4500-6000 грн/га), Киевской — от 75 до 190 евро/га (2400-6000 грн/га), Винницкой — от 70 до 219 евро/га (2250-7000 грн/га) и т.д. Низкой она в Луганской, Донецкой и Житомирской областях, где средний ее размер составляет 53 евро/ га (1700 грн/га).

Ходаковская также рассказала, повлияет ли земельная реформа, запуск которой планируется 1 июля, на стоимость аренды земельных участков в стране:

"Что касается непосредственно возможного влияния рынка земель на уровень арендной платы, то конечно такое влияние может быть. Уже сегодня мы видим тенденции к повышению размера арендной платы, особенно при заключении долгосрочных договоров аренды. Арендатор вынужден искать пути, чтобы заинтересовывать арендодателя к продолжению договоров аренды. Именно одним из таких способов и является размер арендной платы. Но здесь нужно понимать, что земля сама по себе не приносит денег. Это не печатный станок. Чтобы получить доход с земельного участка, нужно очень много на ней работать. А соответственно, арендная плата, — это не дармовые деньги, а деньги заработанные тяжелым трудом", — сказала специалист.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в правительстве рассказали, что будет с ценами на землю.

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