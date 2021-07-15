Названы продукты, которые осенью подорожают в Украине

В следующем сезоне украинцам, вероятнее всего, придется платить за продукты больше. Эксперты прогнозируют, что именно на осень придется рост цен на продовольственные товары. Об этом пишет Аgronews, ссылаясь на FWN.

В Украине подорожают продукты. Фото из открытых источников

По словам эксперта Александра Хмелевского, снижение цен на продукты в летний период — это временная тенденция. Рост цен в осеннем сезоне обусловлен нехваткой некоторых видов продуктов, так и скачками доллара и остальных мировых валют.

Что касается продуктов, которые подорожают, то к ним относят яйца, рыбу, мясо и молоко. В свою очередь станут дороже и зерновые культуры, используемые для производства кормов для скота и птицы, что и приведет к росту цен на перечисленные товары.

Отмечается, что рост цен на молочные продукты связан с постоянным сокращением поголовья. А из-за дефицита молока, соответственно, увеличиваются и цены на молочную продукцию. Плюс ко всему, сейчас на рынке огромное количество фальсификата, который, разумеется, продается дешевле.

Еще одной причиной роста цен стала пандемия, которую многие владельцы маленьких хозяйств не смогли "пережить".

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине этим летом больше всего изменились цены на яблоки. По словам экспертов, они ожидали совсем иных цен на этот фрукт. Подробнее читайте в материале на нашем сайте.

Также сайт сообщал о том, что всего за одну неделю в стране значительно подорожал один из самых популярных овощей, которые покупают украинцы. Аналитики назвали причины такого скачка цен и рассказали, что будет со стоимостью на этот овощ в ближайшее время.

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