В Украине очень изменилась цена на яблоки: в чем причина

Этим летом в Украине больше всего из свежих фруктов поменялись в цене яблоки. Хотя ожидалось, что их стоимость в этом сезоне будет совершенно иная. Об этом пишет издание EastFruit.

В Украине изменились цены на яблоки. Фото из открытых источников

По словам аналитиков, в начале июле текущего года стоимость свежих яблок составляла от 21 до 25 гривен за 1 кг. Стоит отметить, что летом прошлого года цена на яблоки составляла от 47 до 54 гривен за килограмм, то есть в два раза больше.

Ожидалось, что в этом году цены на этот фрукт вновь стремительно вырастут и потребитель будет платить за них еще больше, нежели в 2020 году. Ключевую роль сыграла неправильная оценка рынка. Из-за этого садоводы не распродали свой урожай в момент, когда на него был действительно большой спрос.

Также эксперты подметили, что в начале июля прошлого года украинских яблок в супермаркетах было практически не найти, в отличие от этого года. Сейчас же полки магазинов буквально завалены этим продуктом. В связи с невысоким спросом производителю приходится снижать цены. На данный момент яблоки являются на рынке едва ли не самым дешевым фруктом.

К слову, летом 2021 года в Украине буквально с первых дней продажи значительно подешевела вишня. Хотя в этом году сезон вишни начался на неделю позже, чем нужно, цены все же упали практически сразу. Аналитики рассказали о причинах и актуальной стоимости на вишню в Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале





Также издание "Комментарии" ранее сообщало о том, что этим летом в Украине значительно изменились цены на голубику . Эксперты объяснили, с чем это связано и во сколько теперь потребителю обойдется эта полезная ягода.

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