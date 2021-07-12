В Украине очень изменилась цена на яблоки: в чем причина

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Денис Подставной
Этим летом в Украине больше всего из свежих фруктов поменялись в цене яблоки. Хотя ожидалось, что их стоимость в этом сезоне будет совершенно иная. Об этом пишет издание EastFruit.
В Украине изменились цены на яблоки. Фото из открытых источников
По словам аналитиков, в начале июле текущего года стоимость свежих яблок составляла от 21 до 25 гривен за 1 кг. Стоит отметить, что летом прошлого года цена на яблоки составляла от 47 до 54 гривен за килограмм, то есть в два раза больше.
Ожидалось, что в этом году цены на этот фрукт вновь стремительно вырастут и потребитель будет платить за них еще больше, нежели в 2020 году. Ключевую роль сыграла неправильная оценка рынка. Из-за этого садоводы не распродали свой урожай в момент, когда на него был действительно большой спрос.
Также эксперты подметили, что в начале июля прошлого года украинских яблок в супермаркетах было практически не найти, в отличие от этого года. Сейчас же полки магазинов буквально завалены этим продуктом. В связи с невысоким спросом производителю приходится снижать цены. На данный момент яблоки являются на рынке едва ли не самым дешевым фруктом.
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