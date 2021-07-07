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Неделя работы рынка земли: какие выводы надо сделать Украине

По словам экспертки Эллины Юрченко, нотариусы пока не торопятся подтверждать сделки насчет купли-продажи земли

сегодня, 15:41
Автор:

Вечканова Елена

Рынок земли в Украине работает уже на протяжении недели. "Комментарии" решили узнать, как обстоит ситуация с продажей-покупкой земельных участков. Своим мнением поделилась эксперт по земельным вопросам ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Эллина Юрченко.

Неделя работы рынка земли: какие выводы надо сделать Украине

Экспертка Эллина Юрченко о работе рынка земли. Фото из открытых источников

По ее мнению, основной позитив, связанный с открытием рынка земли, — это обеспечение конституционных прав собственников земли свободно распоряжаться ею.

"Хотя желающих продавать землю немного, однако они должны иметь такое право. А возможность покупать землю легально постепенно выведет земельные отношения из тени", — отмечает Юрченко.

Экспертка утверждает, что пока нотариусы не торопятся с удостоверением сделок по купле-продаже ранее подмораторных земель.

"Это связано с тем, что на нотариусах лежит большая ответственность по проверке покупателя, лимита в 100 гектаров и самого земельного участка. Эта процедура является новой для нотариусов, кроме того продажа одного земельного участка может занимать до двух месяцев", — поясняет специалистка.

По прогнозам Эллины Юрченко, уже через месяц-два работа нотариусов по удостоверению сделок купли-продажи земли станет отлаженной. Однако рынок земли все равно не будет активным, считает специалистка, поскольку желающих продать землю не значительное количество.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие изменения в связи с введением рынка земли настораживают аграрное сообщество. Детали — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о трех шагах, за которые можно оформить куплю-продажу земельного участка в Украине. Спойлер — одним из них является обращение к нотариусу.


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Источник: https://comments.ua/
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