Неделя работы рынка земли: какие выводы надо сделать Украине

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Вечканова Елена
Рынок земли в Украине работает уже на протяжении недели. "Комментарии" решили узнать, как обстоит ситуация с продажей-покупкой земельных участков. Своим мнением поделилась эксперт по земельным вопросам ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Эллина Юрченко.
Экспертка Эллина Юрченко о работе рынка земли. Фото из открытых источников
По ее мнению, основной позитив, связанный с
открытием рынка земли, — это обеспечение конституционных прав собственников
земли свободно распоряжаться ею.
Экспертка утверждает, что пока нотариусы не
торопятся с удостоверением сделок по купле-продаже ранее подмораторных земель.
По прогнозам Эллины Юрченко, уже через
месяц-два работа нотариусов по удостоверению сделок купли-продажи земли станет
отлаженной. Однако рынок земли все равно не будет активным, считает специалистка,
поскольку желающих продать землю не значительное количество.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие изменения в связи с введением рынка земли настораживают аграрное сообщество. Детали — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о трех шагах, за которые можно оформить куплю-продажу земельного участка в Украине. Спойлер — одним из них является обращение к нотариусу.
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