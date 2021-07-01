Открытие рынка земли в Украине: что депутаты думают об этой инициативе

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Вечканова Елена
Начало июля принесло нашей стране ряд изменений. Самым главным нововведением, безусловно, можно считать старт земельного рынка. Как информирует парламентская корреспондентка портала "Комментарии" Мария Гергелюк, народные депутаты уже делятся своими впечатлениями от этого события.
С 1 июля в Украине заработал рынок земли. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
По мнению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, открытие рынка земли в Украине не принесет сразу каких-то крупных сдвигов. Все потому, что украинцы весьма специфически относятся к этому предмету торгов.
Через подобный подход украинцев к операциям с землей Давид Арахамия и не ждет моментальных изменений на запущенном рынке.
При этом Арахамия прогнозирует, что в Украине, благодаря запуску рынка земли, начнется расцвет малого фермерства. Такие выводы депутат сделал из недавней встречи с, собственно, фермерами. По информации, которую предоставили политику земледельцы, один из украинских банков предлагает кредитование для операций с землей под 1,5-2% евро. По словам Арахамии, это очень выгодно, ведь раньше ставка могла достигать около 10%.
В отличие от своего коллеги по партии, председатель финансового комитета Верховной Рады, "слуга народа" Данил Гетманцев не уверен, что люди не начнут массово продавать свои паи. Именно поэтому призвал этого не делать сразу.
По его мнению, вокруг этой инициативы существует много слухов, но не стоит доверять всему, что распространяется.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, изменения в связи с введением рынка земли настораживают аграрное сообщество. Детали — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о трех шагах, за которые можно оформить куплю-продажу земельного участка в Украине.
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