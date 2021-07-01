Открытие рынка земли в Украине: что депутаты думают об этой инициативе

Начало июля принесло нашей стране ряд изменений. Самым главным нововведением, безусловно, можно считать старт земельного рынка. Как информирует парламентская корреспондентка портала "Комментарии" Мария Гергелюк, народные депутаты уже делятся своими впечатлениями от этого события.



С 1 июля в Украине заработал рынок земли. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Не ждите, что сразу будут какие-то большие покупки"

По мнению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, открытие рынка земли в Украине не принесет сразу каких-то крупных сдвигов. Все потому, что украинцы весьма специфически относятся к этому предмету торгов.

"В Украине вообще особое отношение к земле, раньше ее могли продавать только в последний момент, в силу особых обстоятельств. Например, кто-то умер, а пай в селе остался. При этом другие родственники уже давно живут в городе и иметь дополнительный участок им не выгодно. Но и при этом не часто продажу оформляли: чаще сдавали в аренду", — говорит нардеп.

Через подобный подход украинцев к операциям с землей Давид Арахамия и не ждет моментальных изменений на запущенном рынке.

"Впрочем, люди получат право на продажу/покупку участков, будут иметь документ, подтверждающий их собственность на эту землю, — утверждает политик. — Изначально будут проводиться какие-то единичные транзакции. Не ждите, что сразу будут какие-то большие покупки, большие паи. Люди не будут их продавать так просто".

При этом Арахамия прогнозирует, что в Украине, благодаря запуску рынка земли, начнется расцвет малого фермерства. Такие выводы депутат сделал из недавней встречи с, собственно, фермерами. По информации, которую предоставили политику земледельцы, один из украинских банков предлагает кредитование для операций с землей под 1,5-2% евро. По словам Арахамии, это очень выгодно, ведь раньше ставка могла достигать около 10%.

Земельный участок лучше продать не сейчас, а через несколько лет

В отличие от своего коллеги по партии, председатель финансового комитета Верховной Рады, "слуга народа" Данил Гетманцев не уверен, что люди не начнут массово продавать свои паи. Именно поэтому призвал этого не делать сразу.

"В Украине введен рынок земли. Поздравляю всех с тем, что у нас нет на улицах наших населенных пунктов людей, которым выкручивают руки и заставляют продавать землю. С тем, что наша земля, по состоянию на утро первого дня работы земельного рынка, еще не распродана иностранцам", — с легким оттенком иронии отметил нардеп.

По его мнению, вокруг этой инициативы существует много слухов, но не стоит доверять всему, что распространяется.

"Самое главное, что нужно знать: человек самостоятельно принимает решение — когда, кому и за сколько продавать свой земельный участок. Но не продавайте сразу сейчас, потому что цена на землю будет только расти. Поверьте, через год-два-три имеющаяся участок будет стоить дороже, чем сейчас", — подчеркнул Гетманцев.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, изменения в связи с введением рынка земли настораживают аграрное сообщество. Детали — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о трех шагах, за которые можно оформить куплю-продажу земельного участка в Украине.

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