Продажа земли через интернет: в чем преимущество электронных торгов

5 февраля 2020 Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики принял решение, которым рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект №2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы".

Коллаж - Д. Романюк/Comments.ua

В случае принятия законопроекта во втором чтении изменения будут внесены в Земельный кодекс Украины и Закон Украины "Об аренде земли". В том числе продажа земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них будет осуществляться исключительно на конкурсной основе через электронный аукцион.

Кандидат наук по государственному управлению, эксперт по земельным вопросам Вадим Чувпыло считает, что важным нововведением является то, что в случае отказа победителя торгов от подписания протокола торгов или от заключения договора, что подтверждается соответствующим актом организатора, электронной торговой системой автоматически формируется и публикуется новый протокол торгов, а победитель торгов, который отказался от подписания протокола торгов или договора, лишается права на участие в дальнейших торгах по продаже того же лота. Такое условие сделает участников торгов более дисциплинированными и сделает невозможным манипуляции, которые позволяют сейчас искусственно "оттягивать" продажу права аренды и использовать земельный участок по разным теневым схемам.

Что касается изменений в Закон Украины "Об аренде земли", то четкие черты приобретет механизм преимущественного права арендатора на приобретение арендованного земельного участка в собственность. Это означает, что арендатор, который в соответствии с законом может иметь в собственности арендованный земельный участок, получает преимущественное право на приобретение его в собственность в случае продажи этого земельного участка, но при условии, что он платит цену, по которой участок продается. В случае же продажи через электронный аукцион — если предложение арендатора равно или превышает предложение крупнейшее из предложенных участниками аукциона.

"Можно сказать, что принятие этого законопроекта однозначно нужно государству и объединенным территориальным общинам. Прозрачность рынка земли и продажи права на нее — это неотъемлемая составляющая эффективного управления земельными ресурсами. Поэтому надеемся, что у депутатов Верховной Рады хватит политической воли его проголосовать, и сделать очередной шаг на пути к завершению, уже 30-летней земельной реформы", — заключает Вадим Чувпыло.

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