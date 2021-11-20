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Размером с литровую банку: украинский садовник вырастил гигантскую грушу (ВИДЕО)

Отличительной чертой этого сорта является устойчивость к основным болезням и вредителям

сегодня, 22:25
Автор:

Денис Подставной
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На Волыни вырастили грушу, весь которой превышает стандартный практически в два раза. Об этом пишет издание AgroTimes, ссылаясь на пост садовника на его официальной странице в Facebook.

Размером с литровую банку: украинский садовник вырастил гигантскую грушу (ВИДЕО)

Гигантская груша. Фото из открытых источников

В селе Холонов, что находится Гороховском районе Волынской области, садовник Леонид Кравчук вырастил груши сорта "Крупноплодная". Плоды в итоге получились весом в более 300 граммов каждый. 

В среднем, груши этого сорта весят примерно 260-280 граммов. Однако те, что вырастил садовник, весят куда больше. Взвесив на весах три груши, Кравчук отметил, что общий вес составил 1165 граммов. Садовник также подчеркнул, что плоды получились размером практически с литровую банку. 

Размером с литровую банку: украинский садовник вырастил гигантскую грушу (ВИДЕО) - фото 2

"Вы когда-то видели грушу размером с литровую банку?! Вот сорт "Крупноплодная" может таким похвастаться!", — отметил садовник. 

Также Кравчук подчеркнул, что отличительной чертой этого сорта является устойчивость к основным болезням и вредителям. Кроме того, эта груша немного отличается по вкусу от обычной. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Садоводы из фруктовой компании в городе Умань вырастили черешню гигантских размеров. Одна ягода этой черешни в три раза больше стандартной. Фото гигантской черешни было опубликовано на странице фруктовой компании Умани в Facebook.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что летом 2021 года украинская компания "ФруТек" вырастила, вероятно, самую гигантскую в мире ягоду жимолости. Её вес более чем вдвое превышает нормальный. Размер одной штуки превышает двуевровую монетку. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://agrotimes.ua/ovochi-sad/volynska-grusha-zavazhyla-ponad-300-g/
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