В Украине вырастили гигантсткую ягоду: как она выглядит (ФОТО)

Украинская компания "ФруТек" вырастила, вероятно, самую гигантскую в мире ягоду жимолости. Её вес более чем вдвое превышает нормальный. Об этом информирует издание Еast Fruit, ссылаясь на SEEDS.

В Винницкой области вырастили гигантскую жиломость - фото: из открытых источников

Рекордно большая ягода сорта "Бореаль Бьюти" была выращена в Винницкой области. Вес одной штуки составил 6,57 грамм. Размер одной штуки превышает двуевровую монетку. Стоит отметить, что в среднем ягода жимолости весит 2,6 грамма.





Канадский селекционер Роберт Борс отметил, что ранее самый большой вес жимолости составлял 3,7 грамма. Такого результата смогли добиться в Канаде, а ягода, которую смогли вырастить в Винницкой области, вероятнее всего, на сегодняшний день является мировым рекордсменом, так как о еще большем весе жимолости никто не слышал.





Интересный факт: жимолость является очень полезной для организма человека. Ягода обладает мочегонным, а также противовоспалительным действием и положительно влияет на пищеварение. Некоторые исследователи утверждают, что приятный запах этого продукта помогает человеку преодолеть стресс.

К слову, в этом году необычным урожаем порадовала не только Винницкая область, а еще и Запорожская. Издание agronews.ua передает, что в летом 2021 года в селе Чкалово вырастили черешню огромных размеров. В диаметре она достигает 33 миллиметров. Обычно плод достигает размера 20 миллиметров.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал читателей о том, что во Львове фермеры выращивают капусту необычных цветов. Покупатели выстраиваются в очередь за овощем, а различные заведения приобретают разноцветную капусту для использования в своих блюдах.

Также издание информировало о том, сколько в разгар сезона в Украине стоит малина и голубика.

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