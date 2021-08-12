logo
Русский Українська

BTC/USD

44190.52

ETH/USD

3029.07

LTC/USD

164.71

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес Агро В Украине вырастили гигантскую черешню (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине вырастили гигантскую черешню (ФОТО)

Одна ягода этой черешни в три раза больше стандартной

сегодня, 20:15
Автор:

Денис Подставной

Садоводы из фруктовой компании в городе Умань вырастили черешню гигантских размеров. Вес плода составил 23 грамма, что почти в три раза превышает норму. Об этом пишет  издание AgroNews, со ссылкой на пост фруктовой компании в социальной сети Facebook.

В Украине вырастили гигантскую черешню (ФОТО)

В Умани вырастили огромную черешню. Фото Уманская фруктовая компания

Как сообщают сотрудники компании, этот год стал невероятно сложным, если говорить об урожае. Виной тому стали погодные условия, из-за которых огромное количество черешни просто испортилось. Изначально весенние заморозки помешали цветению, а затем сильно усугубили ситуацию обильные дожди. В связи с этим фермеры потеряли примерно 60% урожая. 

Однако несмотря на большие потери, самый поздний сорт все же принес до 15 тонн урожая с гектара. Но и это далеко не все. Один из сортов принес плоды невероятно большого размера — до 38 мм в диаметре. Стандартным размером считает 15-20 мм. Вес одной ягоды составил 23 грамма. В среднем одна ягода черешни весит примерно 8 грамм, если без учета косточки, то 6 грамм. 

Интересный факт: плоды черешни состоят из воды на 82%. Еще 16% составляют углеводы и еще один процент — это белок. Эта ягода практически не имеет жира. Однако черешня считается менее полезной, чем вишня.

Фото гигантской черешни было опубликовано на странице фруктовой компании Умани в Facebook.

В Украине вырастили гигантскую черешню (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что украинская компания вырастила, вероятно, самую гигантскую в мире ягоду жимолости. Вес одной ягоды более чем двое превышает норму и по размеры выходит больше двухевровой монетки. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" писал о том, что в Украине выращивают необычную капусту. Люди выстраиваются в очередь за этим нестандартным продуктом. Подробнее читайте в материале на нашем сайте



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://agronews.ua/news/v-ukrayini-vyrostyly-gigantsku-chereshnyu/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ