В Украине вырастили гигантскую черешню (ФОТО)

Садоводы из фруктовой компании в городе Умань вырастили черешню гигантских размеров. Вес плода составил 23 грамма, что почти в три раза превышает норму. Об этом пишет издание AgroNews, со ссылкой на пост фруктовой компании в социальной сети Facebook.

В Умани вырастили огромную черешню. Фото Уманская фруктовая компания

Как сообщают сотрудники компании, этот год стал невероятно сложным, если говорить об урожае. Виной тому стали погодные условия, из-за которых огромное количество черешни просто испортилось. Изначально весенние заморозки помешали цветению, а затем сильно усугубили ситуацию обильные дожди. В связи с этим фермеры потеряли примерно 60% урожая.

Однако несмотря на большие потери, самый поздний сорт все же принес до 15 тонн урожая с гектара. Но и это далеко не все. Один из сортов принес плоды невероятно большого размера — до 38 мм в диаметре. Стандартным размером считает 15-20 мм. Вес одной ягоды составил 23 грамма. В среднем одна ягода черешни весит примерно 8 грамм, если без учета косточки, то 6 грамм.

Интересный факт: плоды черешни состоят из воды на 82%. Еще 16% составляют углеводы и еще один процент — это белок. Эта ягода практически не имеет жира. Однако черешня считается менее полезной, чем вишня.

Фото гигантской черешни было опубликовано на странице фруктовой компании Умани в Facebook.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что украинская компания вырастила, вероятно, самую гигантскую в мире ягоду жимолости. Вес одной ягоды более чем двое превышает норму и по размеры выходит больше двухевровой монетки. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" писал о том, что в Украине выращивают необычную капусту. Люди выстраиваются в очередь за этим нестандартным продуктом. Подробнее читайте в материале на нашем сайте.





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