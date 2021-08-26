logo
Русский Українська

BTC/USD

46858.03

ETH/USD

3092.45

LTC/USD

170.11

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

31.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес Агро Рынок земли: где можно найти участок для покупки
commentss НОВОСТИ Все новости

Рынок земли: где можно найти участок для покупки

Искать земельные наделы для покупки украинцы могут как на общих онлайн-площадках для объявлений, так и на специализированных сайтах

сегодня, 12:16
Автор:

Вечканова Елена

С начала июля в Украине активно работает рынок земли. Активно, потому что несмотря на весьма новый подход в агробизнесе, люди все равно стремятся продать-купить участки, развивая это направление. Как информирует "Лига.Нет", приобрести земельный надел сейчас можно с помощью различных онлайн-ресурсов.

Рынок земли: где можно найти участок для покупки

Где купить земельный участок в Украине. Фото из открытых источников

Вариант №1. Сайты, на которых размещаются различные объявления. В этот список можно отнести знакомый многим украинцам OLX, "Дом.Риа" и многие другие. Журналисты "Лиги", которые изучали земельный рынок на предмет подобных предложений, утверждают, что уже сейчас на продажу выставлено более 12 тысяч земельных участков.

Однако минус подобных площадок в том, что зачастую фильтр в поиске работает некорректно. Вместе с земельными участками с, к примеру, домом, могут быть и необходимые нам — так называемая "сельхозземля". Искать же придется вручную.

К тому же, очень мало продавцов предоставляет сразу всю необходимую информацию — об условиях продажи, наличии/отсутствии аренды, состоянии грунта и т.п.

Вариант №2. Порталы, которые специализируются сугубо на поиске и покупке земле. В данный момент украинцам предлагают свои услуги сервисы "Доброзем" и KupiPai.

В создании первого участвовали сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет и президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса. И хотя еще в этом августе конкретных предложений на самом сайта "Доброзема" не было — ресурс дорабатывается, в наличии имеется перечень агентов. Эти специалисты смогут помочь выбрать земельный участок в интересующей вас области.

Рынок земли: где можно найти участок для покупки - фото 2

Портал KupiPai предлагает пользователю интерактивную карту, где можно узнать, какие земельные участки уже предлагают приобрести. Эту компанию можно назвать посредником между большими агрохолдингами и непосредственно инвестором.

Рынок земли: где можно найти участок для покупки - фото 3

"Большая часть участков находятся в долгосрочной аренде, по ним доходность от аренды находится от 1,8% до 10,7%, большинство — от 4% до 6,5%", — отмечают аналитики.

Рынок земли: где можно найти участок для покупки - фото 4

Важным моментом есть то, что на специализированных площадках зачастую есть вся необходимая покупателю информация — от цены и размера до кадастрового номера и других мелочей.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, на какую цену земельных участков в ближайшем будущем могут рассчитывать украинцы. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, что дает Украине запуск так называемого Земельного штаба.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/article/kak-investirovat-v-zemlyu-obychnomu-ukraintsu-chtoby-razobratsya-liganet-kupila-3-gektara
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ