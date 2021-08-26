Рынок земли: где можно найти участок для покупки

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Вечканова Елена
С начала июля в
Украине активно работает рынок земли. Активно, потому что несмотря на весьма
новый подход в агробизнесе, люди все равно стремятся продать-купить участки,
развивая это направление. Как информирует "Лига.Нет", приобрести земельный
надел сейчас можно с помощью различных онлайн-ресурсов.
Где купить земельный участок в Украине. Фото из открытых источников
Вариант №1. Сайты,
на которых размещаются различные объявления. В этот список можно отнести знакомый
многим украинцам OLX, "Дом.Риа" и многие другие. Журналисты "Лиги", которые
изучали земельный рынок на предмет подобных предложений, утверждают, что уже
сейчас на продажу выставлено более 12 тысяч земельных участков.
Однако минус
подобных площадок в том, что зачастую фильтр в поиске работает некорректно.
Вместе с земельными участками с, к примеру, домом, могут быть и необходимые нам
— так называемая "сельхозземля". Искать же придется вручную.
К тому же, очень
мало продавцов предоставляет сразу всю необходимую информацию — об условиях
продажи, наличии/отсутствии аренды, состоянии грунта и т.п.
Вариант №2. Порталы,
которые специализируются сугубо на поиске и покупке земле. В данный момент
украинцам предлагают свои услуги сервисы "Доброзем" и KupiPai.
В создании первого участвовали сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет и президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса. И хотя еще в этом августе конкретных предложений на самом сайта "Доброзема" не было — ресурс дорабатывается, в наличии имеется перечень агентов. Эти специалисты смогут помочь выбрать земельный участок в интересующей вас области.
Портал KupiPai предлагает пользователю интерактивную карту, где можно узнать, какие земельные участки уже предлагают приобрести. Эту компанию можно назвать посредником между большими агрохолдингами и непосредственно инвестором.
Важным моментом есть то, что на специализированных площадках зачастую есть вся необходимая покупателю информация — от цены и размера до кадастрового номера и других мелочей.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, на какую цену земельных участков в ближайшем будущем могут рассчитывать украинцы. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, что дает Украине запуск так называемого Земельного штаба.
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