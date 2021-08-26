Рынок земли: где можно найти участок для покупки

С начала июля в Украине активно работает рынок земли. Активно, потому что несмотря на весьма новый подход в агробизнесе, люди все равно стремятся продать-купить участки, развивая это направление. Как информирует "Лига.Нет", приобрести земельный надел сейчас можно с помощью различных онлайн-ресурсов.



Где купить земельный участок в Украине. Фото из открытых источников

Вариант №1. Сайты, на которых размещаются различные объявления. В этот список можно отнести знакомый многим украинцам OLX, "Дом.Риа" и многие другие. Журналисты "Лиги", которые изучали земельный рынок на предмет подобных предложений, утверждают, что уже сейчас на продажу выставлено более 12 тысяч земельных участков.

Однако минус подобных площадок в том, что зачастую фильтр в поиске работает некорректно. Вместе с земельными участками с, к примеру, домом, могут быть и необходимые нам — так называемая "сельхозземля". Искать же придется вручную.

К тому же, очень мало продавцов предоставляет сразу всю необходимую информацию — об условиях продажи, наличии/отсутствии аренды, состоянии грунта и т.п.

Вариант №2. Порталы, которые специализируются сугубо на поиске и покупке земле. В данный момент украинцам предлагают свои услуги сервисы "Доброзем" и KupiPai.

В создании первого участвовали сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет и президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса. И хотя еще в этом августе конкретных предложений на самом сайта "Доброзема" не было — ресурс дорабатывается, в наличии имеется перечень агентов. Эти специалисты смогут помочь выбрать земельный участок в интересующей вас области.





Портал KupiPai предлагает пользователю интерактивную карту, где можно узнать, какие земельные участки уже предлагают приобрести. Эту компанию можно назвать посредником между большими агрохолдингами и непосредственно инвестором.





"Большая часть участков находятся в долгосрочной аренде, по ним доходность от аренды находится от 1,8% до 10,7%, большинство — от 4% до 6,5%", — отмечают аналитики.





Важным моментом есть то, что на специализированных площадках зачастую есть вся необходимая покупателю информация — от цены и размера до кадастрового номера и других мелочей.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, на какую цену земельных участков в ближайшем будущем могут рассчитывать украинцы. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, что дает Украине запуск так называемого Земельного штаба.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!