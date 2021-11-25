Рынок земли: названы области, где гектар стоит дороже всего

В Центре исследования продовольствия и землепользования назвали пять областей Украины, где покупка чернозема обойдется дороже всего. Об этом сообщили в эфире телепрограммы "Сніданок з 1+1".

Рынок земли в Украине - фото из открытых источников

Отмечается, что самая дорогая земля в Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Полтавской и Львовской областях. В этих регионах цена гектара колеблется в пределах от 37 до 40 тысяч гривен.

Журналисты подчеркивают, что с момента запуска рынка земли, 1 июля, в Украине продали более 120 тысяч гектаров. Больше всего участков реализовали в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Общая стоимость заключенных сделок превысила 2 миллиарда гривен.

Напомним, что 1 июля 2021 в стране открылся рынок земли. Таким образом был снят мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Украинские чиновники по итогам существования рынка земли обнаружили ряд коррупционных рисков и ищут методы борьбы с ними. Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия, на встрече с членами правительства акцентировал, что рынок земли требует антикоррупционных мер. По словам министра, рынок развивается, но нуждается в поддержке.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что купить землю под застройку в Украине стало дороже. Глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Юрий Пита отметил, что за последние месяцы земельный участки подскочили в цене примерно на 5%. цена земли под застройку в Украине в среднем равна от 500 до 1500 долларов за одну сотку. Обычно в столице такая земля дороже, чем в других областных центрах.

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