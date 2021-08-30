Рынок земли в Украине: сколько в среднем просят за гектар

Функционирование рынка земли в Украине стартовало в начале июля нынешнего года. Как сообщают представители агросферы, особого ажиотажа в этой плоскости не наблюдается, однако количество желающих продать-приобрести участок все равно исчисляется тысячами. Как, по информации портала "АгроТаймз", и стоимость одного гектара украинского чернозема.



В среднем за гектар земли в Украине просят около 31,5 тысяч гривен. Фото из открытых источников

Так, по словам руководителя Центра исследований продовольствия и землепользования Олега Нивьевского, сейчас в заключении договоров на приобретение земли в Украине наблюдаются некие проблемы. В первую очередь потому, что нарушаются отдельные юридические требования.

Так, к примеру, больше половины заключенных сделок были проведены благодаря фиксации цен через Реестр вещественных прав на недвижимое имущество. При этом, говорит Олег Нивьевский, законом предусмотрено, что должна быть непосредственная норма для фиксации стоимости земельных участков. Такое правило должно действовать для всех заключаемых на рынке земли сделок.

Отдельным важным вопросом сейчас, по мнению эксперта, является ценовая политика по отношению к земельным участкам. Нивьевский подчеркивает, что в данный период стоимость пока не является максимальной, ведь количество сделок не является слишком большим.

Однако приблизительную среднюю стоимость участком специалист все же открыл. По его информации, в среднем один гектар украинской земли обойдется покупателю в 31,5 тысяч гривен. Разумеется, от области к области стоимость будет колебаться — то ниже, то выше.

При этом Олег Нивьевский говорит, что об средних ценах на землю в целом говорить еще весьма рано.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, с помощью каких онлайн-ресурсов можно подыскать и выгодно приобрести земельный надел в нынешнее время. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, что важнее не актуальная стоимость земельных участков, а ее будущая динамика. На сколько процентов будет увеличиваться стоимость пая в Украине ежегодно, читайте в нашей публикации.

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