Такого не было никогда: в Украине зафиксировали рекордно низкие цены на сезонную ягоду

К концу августа в Украине значительно упали в цене арбузы. Стоимость сезонной ягоды падает с каждой неделей все больше и больше. Производители уверены, что перспективы снижения все еще не исчерпаны. Об этом сообщает издание AgroNews.

Цены на арбуз в Украине. Фото из открытых источников

На сегодняшний день средняя оптовая цена на ягоду составит примерно 80 копеек за один килограмм. Стоит отметить, что в эти же числа в 2020 году стоимость арбуза была в три раза выше. Цены на эту летнюю сладость, которые есть на рынке сейчас, являются самыми низкими за последние четыре сезона.

Производители также отмечают, что в этом году продажа арбузов на украинском рынке началась позже положенного срока на целых две недели. В связи с этим ценник на них стоял изначально выше обычных. В июле текущего года ягода оптом продавалась за 12 гривен за килограмм. За шесть недель цена стала ниже в 15 раз.

Также бахчеводы говорят, что подобного резкого спада цен не было, вероятно, еще никогда. Хотя оптовые цены опускались еще ниже, чем 80 коп/кг, но при другом курсе. Но если же говорить о таком разрыве в цене от начала до конца сезона, то такое произошло впервые.

К слову, в 2020 году Украина оказалась в числе 25 крупнейших мировых экспортеров арбуза. Однако уже в 2021 году экспорт обходится стране намного дороже. Цены на арбуз в Европе сейчас ниже, что также влияет на экспорт, поскольку он становится менее востребованным.

Не исключается, что стоимость летней сладости может в ближайшее время упасть еще больше. В течение следующих двух недель предложение на рынке будет, вероятнее всего, только расти, что в свою очередь повлияет и на цену ягоды.

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