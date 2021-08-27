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Главная Новости Бизнес Агро Такого не было никогда: в Украине зафиксировали рекордно низкие цены на сезонную ягоду
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Такого не было никогда: в Украине зафиксировали рекордно низкие цены на сезонную ягоду

Цены на ягоду еженедельно бьют рекорды падения

сегодня, 19:08
Автор:

Денис Подставной

К концу августа в Украине значительно упали в цене арбузы. Стоимость сезонной ягоды падает с каждой неделей все больше и больше. Производители уверены, что перспективы снижения все еще не исчерпаны. Об этом сообщает издание AgroNews.

Такого не было никогда: в Украине зафиксировали рекордно низкие цены на сезонную ягоду

Цены на арбуз в Украине. Фото из открытых источников

На сегодняшний день средняя оптовая цена на ягоду составит примерно 80 копеек за один килограмм. Стоит отметить, что в эти же числа в 2020 году стоимость арбуза была в три раза выше. Цены на эту летнюю сладость, которые есть на рынке сейчас, являются самыми низкими за последние четыре сезона. 

Производители также отмечают, что в этом году продажа арбузов на украинском рынке началась позже положенного срока на целых две недели. В связи с этим ценник на них стоял изначально выше обычных. В июле текущего года ягода оптом продавалась за 12 гривен за килограмм. За шесть недель цена стала ниже в 15 раз. 

Также бахчеводы говорят, что подобного резкого спада цен не было, вероятно, еще никогда. Хотя оптовые цены опускались еще ниже, чем 80 коп/кг, но при другом курсе. Но если же говорить о таком разрыве в цене от начала до конца сезона, то такое произошло впервые. 

К слову, в 2020 году Украина оказалась в числе 25 крупнейших мировых экспортеров арбуза. Однако уже в 2021 году экспорт обходится стране намного дороже. Цены на арбуз в Европе сейчас ниже, что также влияет на экспорт, поскольку он становится менее востребованным. 

Не исключается, что стоимость летней сладости может в ближайшее время упасть еще больше. В течение следующих двух недель предложение на рынке будет, вероятнее всего, только расти, что в свою очередь повлияет и на цену ягоды. 

Такого не было никогда: в Украине зафиксировали рекордно низкие цены на сезонную ягоду - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Украине может резко подешеветь популярный фрукт. Стоимость может достигнуть уровня 2019 года. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине стали дешеветь некоторые фрукты и овощи. Эксперты назвали актуальные цены. Подробнее читайте в материале на нашем сайте



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Источник: https://east-fruit.com/novosti/arbuznyy-kollaps-v-ukraine-zafiksirovany-rekordno-nizkie-tseny-na-arbuz/
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