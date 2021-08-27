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Главная Новости Бизнес Агро В Украине может резко подешеветь популярный фрукт
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В Украине может резко подешеветь популярный фрукт

Цены на фрукт могут достигнуть уровня 2019 года

сегодня, 15:01
Автор:

Денис Подставной

В конце августа текущего года прогнозируется резкий обвал цен на яблоки. Фермерам придется продавать  фрукт по тем ценам, которые были актуальными в 2019 году. Об этом пишет издание AgroNews, ссылаясь на Delo.ua.

В Украине может резко подешеветь популярный фрукт

В Украине могут подешеветь яблоки. Фото из открытых источников

Сообщается, что в этом году урожай был аномально высоким в Европе и в Украине, а также возникли проблемы с экспортом яблок в Азию. Эти факторы отобразились на цене. Также эксперты говорят о том, что на рынке Украине и в ЕС ожидается рекордно высокий урожай товарного яблока, что повлечет за собой обвал цен.

Садоводы прогнозируют, что в конце августа — начале сентября яблоки в стране будут продаваться по ценам 2019 года. Отметим, что в то время в среднем килограмм этого фрукта обошелся бы покупателю в 6-7 гривен за килограмм. Но все же последние партии производители реализовывали по более высокой цене на уровне 20-35 грн/кг.

Президент "Украинской плодоовощной ассоциации" (УПОА) Тарас Баштанник рассказал, что окончательно с ценой на яблоки можно будет определиться только в сентябре, то есть после сбора урожая. 

Также о резком снижении стоимости фрукта говорит и эксперт ФАО Андрий Ярмак. По его словам, спрос на яблоки в  этом году очень низок, а урожай очень высокий. При низком спросе производитель вынужден максимально снижать цены, чтобы распродать товар. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине стали дешеветь некоторые фрукты и овощи. Эксперты назвали актуальные цены. Подробнее читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" информировал о том, от чего зависят цены на продукты и какими они будут осенью. Подробнее читайте в материале на нашем сайте


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Источник: https://east-fruit.com/novosti/na-fone-vysokogo-urozhaya-ukrainskie-yabloki-mogut-rezko-podeshevet/
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