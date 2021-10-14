Трёхлетний максимум: в Украине подешевел популярный фрукт

BTC/USD
57789.10
ETH/USD
3788.49
LTC/USD
180.82
USD/UAH
26.55
EUR/UAH
30.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Денис Подставной
К октябрю в Украине стали значительно дешевле яблоки. Сейчас цены на фрукт стали равны тем ценам, которые были на украинском рынке в 2018 году. Об этом передает издание AgroNews, ссылаясь на EastFruit.
В Украине подешевели яблоки. Фото из открытых источников
Сейчас средняя цена на яблоки — 5 гривен за килограмм. Стоит отметить, что еще в начале текущего месяца стоимость была на треть больше. Несмотря на то, что ценник на яблоки опустился до минимального за последние три года уровня, спрос на фрукт все также остается крайне низким. Производители обеспокоены тем, куда девать урожай до начала зимы.
Издание сообщает, что на сегодняшний день розничные сети и оптовые компании практически отказались от закупки яблок у фермеров. Причиной тому, опять таки, является низкий спрос. Что касается перерабатывающих компаний, они не готовы покупать фрукт дороже чем 2,40 грн за килограмм.
Аналитики отмечают, что сегодняшние цены на яблоки даже не способны покрыть затраты на производство, не говоря уже о получении прибыли с продажи.
К слову, в октябре 2020 года цена на яблоки в Украине была выше на 35%.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости