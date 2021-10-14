Трёхлетний максимум: в Украине подешевел популярный фрукт

К октябрю в Украине стали значительно дешевле яблоки. Сейчас цены на фрукт стали равны тем ценам, которые были на украинском рынке в 2018 году. Об этом передает издание AgroNews, ссылаясь на EastFruit.

В Украине подешевели яблоки. Фото из открытых источников

Сейчас средняя цена на яблоки — 5 гривен за килограмм. Стоит отметить, что еще в начале текущего месяца стоимость была на треть больше. Несмотря на то, что ценник на яблоки опустился до минимального за последние три года уровня, спрос на фрукт все также остается крайне низким. Производители обеспокоены тем, куда девать урожай до начала зимы.

Издание сообщает, что на сегодняшний день розничные сети и оптовые компании практически отказались от закупки яблок у фермеров. Причиной тому, опять таки, является низкий спрос. Что касается перерабатывающих компаний, они не готовы покупать фрукт дороже чем 2,40 грн за килограмм.

Аналитики отмечают, что сегодняшние цены на яблоки даже не способны покрыть затраты на производство, не говоря уже о получении прибыли с продажи.

К слову, в октябре 2020 года цена на яблоки в Украине была выше на 35%.

в Украине дорожает популярный овощ. В первую очередь на повышение стоимости овоща повлиял заметный рост темпов сбыта, а также причиной тому послужил резкий спад предложения на рынке. Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что





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