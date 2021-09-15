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Украинцам рассказали, как изменилась цена "борщевого набора"

В частности, за год увеличилась цена капусты и свеклы

сегодня, 10:00
Автор:

Елизавета Черных

В Государственной службе статистики рассказали, как год изменились цены на овощи так называемого "борщевого набора". Об этом сообщает ТСН. 

Украинцам рассказали, как изменилась цена "борщевого набора"

Украинцам рассказали, как изменилась цена "борщевого набора" - фото из открытых источников

Так, с августа 2020 по август 2021 года снизились в цене картофель — на 13,6% до 8,66 грн за кг, а также морковь — на 5,2% до 10,29 грн за кг. За указанный период специалисты отметили подорожание свеклы на 48,4% до 9,29 грн з кг, капусты — на 12,1 до 6,60 грн за кг и репчатого лука — на 80% до 10,64 грн за кг. 

Стоимость яблок за год увеличилась на 30,5%, и в августе текущего года средняя цена составляла 20,13 грн за кг.

Отметим, что по прошествии недели в стране значительно выросли цены на картофель, баклажаны, кабачки и огурцы. Цены на другие овощи, в частности, помидоры, лук и картофель, остались стабильными. 

В материале издания "Комментарии" также сообщалось, что в ближайшее время в Украине может снизиться стоимость сахара. Так килограмм продукции может упасть в цене до 22-25 гривен. Основной причиной снижения стоимости эксперты называют старт сезона сахароварения. 

Также сообщалось, в Украине вскоре изменятся минимальные розничные цены на спиртные напитки. Сообщается, что сейчас заметно подорожало сырье и материалы, а легальные производители спиртного не могут поднять цены без актуализации МРЦ. Это объясняется тем, что они проигрывают в конкуренции с нелегальными производителями алкоголя в стране. Они, в свою очередь, продают спиртные напитки по минимальной цене, ведь берут сырье с нелегального рынка. К слову, согласно последним данным Госстата, цены на алкоголь за последняя время стали немного выше. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/morkov-i-kartofel-podesheveli-luk-bet-rekordy-kak-za-god-izmenilis-ceny-na-borschevoy-nabor-1866934.html
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