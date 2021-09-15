В Государственной службе статистики рассказали, как год изменились цены на овощи так называемого "борщевого набора". Об этом сообщает ТСН.

Украинцам рассказали, как изменилась цена "борщевого набора" - фото из открытых источников

Так, с августа 2020 по август 2021 года снизились в цене картофель — на 13,6% до 8,66 грн за кг, а также морковь — на 5,2% до 10,29 грн за кг. За указанный период специалисты отметили подорожание свеклы на 48,4% до 9,29 грн з кг, капусты — на 12,1 до 6,60 грн за кг и репчатого лука — на 80% до 10,64 грн за кг.

Стоимость яблок за год увеличилась на 30,5%, и в августе текущего года средняя цена составляла 20,13 грн за кг.

Отметим, что по прошествии недели в стране значительно выросли цены на картофель, баклажаны, кабачки и огурцы. Цены на другие овощи, в частности, помидоры, лук и картофель, остались стабильными.

В материале издания "Комментарии" также сообщалось, что в ближайшее время в Украине может снизиться стоимость сахара. Так килограмм продукции может упасть в цене до 22-25 гривен. Основной причиной снижения стоимости эксперты называют старт сезона сахароварения.

Также сообщалось, в Украине вскоре изменятся минимальные розничные цены на спиртные напитки. Сообщается, что сейчас заметно подорожало сырье и материалы, а легальные производители спиртного не могут поднять цены без актуализации МРЦ. Это объясняется тем, что они проигрывают в конкуренции с нелегальными производителями алкоголя в стране. Они, в свою очередь, продают спиртные напитки по минимальной цене, ведь берут сырье с нелегального рынка. К слову, согласно последним данным Госстата, цены на алкоголь за последняя время стали немного выше.





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