В Украине изменятся цены на сахар: сколько будет стоить килограмм

Уже в скором времени в Украине могут снизиться цены на сахар до 22-25 гривен (сейчас за килограмм просят 30 гривен). Такой оптимистический прогноз озвучил гендиректор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен, передает ТСН.

В Украине изменятся цены на сахар - фото из открытых источников

По утверждению специалиста, главным фактором снижения цен является старт нового сезона сахароварения.

"Цены на сахар, вполне возможно, в ближайшее время снизятся до 22-25 грн/кг, но в то же время ниже 20 грн/кг цена вряд ли будет по ряду других факторов — таких, как высокие цены на сахар на мировом рынке", — сообщил эксперт.

В издании напоминают, что в целом стоимость сахара в стране за год выросла более, чем на 80%. Таким образом цены стали вдвое больше, чем в европейских странах.

Отметим, что зачастую со стартом нового сезона сахароварения стоимость продукции падает, особенно если в стране ждут хороший урожай сахарной свеклы. В 2021 году прогноз как раз таки оптимистичный. Новый производственный сезон может предотвратить дальнейшие скачки цен на сахар, а, возможно, приведет к снижению стоимости.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что стоимость гречки в Украине может подскочить к концу текущего года. Причин подорожания продукции — несколько. Цена на популярную крупу уже через несколько месяцев может подскочить на 10-15% — до 75 гривен за килограмм, а на регулируемые Кабинетом министров сорта — до 52 гривен.

Напомним, что, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, отпускные цены производителей круп за год выросли на 13-31%.

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