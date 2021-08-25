В Украине изменятся цены на сахар: озвучен прогноз на осень

В Украине стартовал сезон сахароварения, вследствие чего стоимость продукции в скором времени может упасть. Сезон официально начинается 21 августа, с момента запуска Селищанского сахарного завода. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на ассоциацию "Укрцукор".

В Украине изменятся цены на сахар - фото из открытых источников

Отмечается, что пока что сырье перерабатывает только один завод.

Зачастую со стартом нового сезона сахароварения стоимость продукции падает, особенно если в стране ожидается хороший урожай сахарной свеклы. В 2021 году прогноз как раз-таки оптимистичный.

"Осенью этого года ожидается достаточный урожай сахарной свеклы с нормальными показателями сахаристости, если погодные условия не внесут свои значительные коррективы", — сообщила Светлана Литвин, аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса.

По словам эксперта, новый производственный сезон может предотвратить дальнейшие скачки цен на сахар, а, возможно, приведет к снижению стоимости.

Напомним, что резкий скачок мировых цен на сахар, зерновые и растительные масла в мае 2021 года достиг наиболее высокого значения с сентября 2011 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты аграрной отрасли прогнозируют увеличение стоимости яиц на рынках и прилавках магазинов в Украине. Отмечается, что по словам аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса, цена на яйца будет расти до новогодних праздников. Специалисты также отмечают, что главная причина подорожания — уменьшение объемов производства. По состоянию на сегодня, стоимость десятка яиц в магазинах варьируется в пределах 30 гривен. Цена продукции за год увеличилась на треть.





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