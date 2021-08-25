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Главная Новости Бизнес экономика Рост мировых цен на некоторые продукты достиг десятилетнего рекорда: что подорожало больше всего
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Рост мировых цен на некоторые продукты достиг десятилетнего рекорда: что подорожало больше всего

Относительно 2020 года - стоимость товаров увеличилась практически на 40%

сегодня, 14:21
Автор:

Елизавета Черных

Резкий скачок мировых цен на сахар, зерновые и растительные масла в мае 2021 года достиг наиболее высокого значения с сентября 2011 года. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информацию Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Рост мировых цен на некоторые продукты достиг десятилетнего рекорда: что подорожало больше всего

Рост мировых цен на некоторые продукты достиг десятилетнего рекорда - фото из открытых источников

По официальным данным, в мае продовольственные цены выросли на самую большую величину за более чем десятилетие, а относительно 2020 года — стоимость товаров увеличилась практически на 40%. 

Одной из причин роста данного индекса, называют резкое увеличение стоимости растительного масла, сахара и зерновых, который вырос до наивысшей отметки с сентября 2011 года. Этот показатель всего лишь на 7,65 ниже его исторического максимума в номинальном выражении.

В отчете организации сказано, что в текущем году в мире произведут около 2 821 млн тонн зерновых. Это на 1,9% превысит объем производства за прошлый год. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты аграрной отрасли прогнозируют увеличение стоимости яиц на рынках и прилавках магазинов в Украине. Отмечается, что по словам аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса, цена на яйца будет расти до новогодних праздников. Специалисты также отмечают, что главная причина подорожания — уменьшение объемов производства.   По состоянию на сегодня, стоимость десятка яиц в магазинах варьируется в пределах 30 гривен. Цена продукции за год увеличилась на треть.                                   

В материале интернет-издания также сообщалось, что в августе некоторые фрукты и овощи упали в цене. В основном подешевели сезонные фрукты и ягоды.                        


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Источник: https://www.unian.net/economics/agro/rost-mirovyh-cen-na-rastitelnye-masla-sahar-i-zernovye-dostig-desyatiletnego-rekorda-novosti-11523139.html
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