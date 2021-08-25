Рост мировых цен на некоторые продукты достиг десятилетнего рекорда: что подорожало больше всего

Резкий скачок мировых цен на сахар, зерновые и растительные масла в мае 2021 года достиг наиболее высокого значения с сентября 2011 года. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информацию Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Рост мировых цен на некоторые продукты достиг десятилетнего рекорда - фото из открытых источников

По официальным данным, в мае продовольственные цены выросли на самую большую величину за более чем десятилетие, а относительно 2020 года — стоимость товаров увеличилась практически на 40%.

Одной из причин роста данного индекса, называют резкое увеличение стоимости растительного масла, сахара и зерновых, который вырос до наивысшей отметки с сентября 2011 года. Этот показатель всего лишь на 7,65 ниже его исторического максимума в номинальном выражении.

В отчете организации сказано, что в текущем году в мире произведут около 2 821 млн тонн зерновых. Это на 1,9% превысит объем производства за прошлый год.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты аграрной отрасли прогнозируют увеличение стоимости яиц на рынках и прилавках магазинов в Украине. Отмечается, что по словам аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса, цена на яйца будет расти до новогодних праздников. Специалисты также отмечают, что главная причина подорожания — уменьшение объемов производства. По состоянию на сегодня, стоимость десятка яиц в магазинах варьируется в пределах 30 гривен. Цена продукции за год увеличилась на треть.

В материале интернет-издания также сообщалось, что в августе некоторые фрукты и овощи упали в цене. В основном подешевели сезонные фрукты и ягоды.

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