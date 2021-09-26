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В Украине изменились цены на некоторые продукты: что подешевело

В Украине фиксируют снижение цен производителей на овощи

сегодня, 13:07
Автор:

Елизавета Черных

По данным Минагрополитики Украины, отпускные цены производителей на продукты питания в стране по прошествии месяца остаются стабильными, передают в ТСН. 

В Украине изменились цены на некоторые продукты: что подешевело

В Украине изменились цены на некоторые продукты - фото из открытых источников

Отмечается, что в Украине фиксируют снижение цен производителей на некоторые овощи. Так, в сравнении с прошлым месяцем стоимость картофеля упала на 7%, а сравнительно с 2020-м годом — на 14%. Подешевели также свекла и морковь, на 24% и 25% соответственно. Кроме того, снизилась цена лука — на 16% и капусты — на 12%.

Кроме того, несколько подешевели крупы. Ячменные уменьшились в цене на 1%, так же, как и кукурузная крупа, а гороховая — на 3% по сравнению с прошлым месяцем. 

Также изменилась стоимость сахара — он подешевел на 3%. 

Молоко высшего сорта, а также курятина изменились в цене на 3%, свинина — на 7%, а мясо крупного рогатого скота — на 6%. 

Отмечается, что по большинству критических для населения продуктов питания цены выросли в годовом исчислении в пределах инфляции или с небольшим отклонением.

Напомним, что за последнюю неделю в Украине значительно упали цены на столовую свеклу. Сейчас проходит сезон сбора свеклы. Фермеры вынуждены снижать цены на овощ, поскольку предложение резко выросло на рынках. Так, цены уже стали ниже на 2-3 гривны, в сравнении с прошлой неделей.  Сейчас килограмм свеклы можно приобрести в среднем по цене  от 10 до 20 гривен. А вот оптовая цена, к примеру, на оптовом рынке "Нежданная" (Херсонская область), упала до 6 грн за 1 кг. Поскольку в продажу массово поступает свекла нового урожая, стоимость резко падает. 

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что из-за повышения стоимости газа, в Украине есть риск роста цен на "кондитерку". Изделия могут подскочить в цене на 5-7%. 




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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/v-ukraine-podesheveli-ovoschi-krupy-i-sahar-1873282.html
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