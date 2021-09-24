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В Украине взлетят цены на кондитерские изделия: причины и прогноз

Отмечается и рост импорта сладостей, который увеличился на рекордные 28,8%

сегодня, 10:28
Автор:

Елизавета Черных

Из-за повышения стоимости газа в стране могут вырасти цены на кондитерские изделия на 5-7%, при том, что начиная с 2021 года, сладости подорожали на 15-30%.  Об этом заявил глава ассоциации "Укркондпром" Александр Балдинюк, передает УНИАН. 

В Украине взлетят цены на кондитерские изделия: причины и прогноз

Кондитерские изделия - фото из открытых источников

Отмечается, что в июле текущего года фиксируется падение объемов производства "кондитерки". В частности, производство карамели и шоколада снизилось на рекордное значение — 25,9%, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. В августе падение не остановилось и составило 12,5%. 

Балдинюк отметил, что похожие темпы производства наблюдались в 2014 году, однако тогда это было связано с закрытие российского рынка и началом военных действий. 

Также отмечается и рост импорта сладостей, который увеличился на рекордные 28,8% за первое полугодие 2021 года. 

Основной причиной снижения темпов производства называют рост цен на сахар украинских производителей, поскольку эта продукция является самой дорогостоящей в мире, а ее импорт заблокирован очень высокой пошлиной. 

Отметим, что экономисты также прогнозируют рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Стоимость может вырасти от 5 до 25% из-за подорожания муки и сырья. Также немаловажную роль играет рост цен на энергоносители, которые используются при производстве. 

Напомним, что в Украине рекордно выросла стоимость репчатого лука.  По состоянию на сегодня, оптовая стоимость репчатого лука на внутреннем рынке является рекордной для этого периода. Цена овоща стандартного качества 7 грн/кг, что выше, чем в в 2020 году в больше, чем в два раза.


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Источник: https://www.unian.net/economics/agro/iz-za-podorozhaniya-gaza-v-ukraine-vzletyat-ceny-na-konditerskie-izdeliya-prognoz-novosti-11554999.html?_gl=1*1u9epb0*_ga*MTAyNzQzMTE1Ny4xNjIxNjA3ODA4*_ga_P6EEJX21DY*MTYzMjQ2NTY1Ny4xMy4xLjE2MzI0NjYxODguNjA.*_ga_JLSK4Y8
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