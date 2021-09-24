В Украине взлетят цены на кондитерские изделия: причины и прогноз

Из-за повышения стоимости газа в стране могут вырасти цены на кондитерские изделия на 5-7%, при том, что начиная с 2021 года, сладости подорожали на 15-30%. Об этом заявил глава ассоциации "Укркондпром" Александр Балдинюк, передает УНИАН.

Кондитерские изделия - фото из открытых источников

Отмечается, что в июле текущего года фиксируется падение объемов производства "кондитерки". В частности, производство карамели и шоколада снизилось на рекордное значение — 25,9%, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. В августе падение не остановилось и составило 12,5%.

Балдинюк отметил, что похожие темпы производства наблюдались в 2014 году, однако тогда это было связано с закрытие российского рынка и началом военных действий.

Также отмечается и рост импорта сладостей, который увеличился на рекордные 28,8% за первое полугодие 2021 года.

Основной причиной снижения темпов производства называют рост цен на сахар украинских производителей, поскольку эта продукция является самой дорогостоящей в мире, а ее импорт заблокирован очень высокой пошлиной.

Отметим, что экономисты также прогнозируют рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Стоимость может вырасти от 5 до 25% из-за подорожания муки и сырья. Также немаловажную роль играет рост цен на энергоносители, которые используются при производстве.

Напомним, что в Украине рекордно выросла стоимость репчатого лука. По состоянию на сегодня, оптовая стоимость репчатого лука на внутреннем рынке является рекордной для этого периода. Цена овоща стандартного качества 7 грн/кг, что выше, чем в в 2020 году в больше, чем в два раза.

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