В Украине изменились цены на сахар: сколько стоит килограмм

В феврале 2022 года в Украине подорожал сахар. Если в прошлом месяце его цена составляла порядка 25,78 гривен за килограмм, то сейчас средняя стоимость продукта — 26,27 гривен. Об этом сообщает профильный портал "Агроцентр".

Цены на сахар в Украине - фото из открытых источников

При этом отмечается, что цена на пачку сахара весом три килограмма за месяц упала. Если в январе ее можно было приобрести в украинских супермаркетах в среднем за 81,80 гривен, то в февраля стоимости снизилась до 77,90 гривен.

Также в издании привели данные по супермаркетам страны. Так, например, в Auchan килограмм сахара стоит 27,20 гривен, в Novus — 25,39 гривен, в Metro - 25,30 гривен, а Varus продает килограммовую упаковку за 27,20 гривен.

Отмечается, что сахар — в числе товаров-рекордсменов по росту цены в 2021 году. По данным Госстата Украины, за год стоимость сахара подскочила на 61,5%. Наряду с сахаром в стране отмечается и подорожание растительного масла (на 57,7% за год), куриных яиц ( на 47%), а также хлеба (на 15,8%).

Напомним, что аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса рассказали о продуктах питания, которые больше всего выросли в цене в стране за последнее время. Так, "лидером" по повышению стоимости за прошедшие две недели стала белокочанная капуста, которая подорожала 11%. Также эксперты отметили рост стоимости на морковь, картофель, свеклу, лук, сливочное масло и мясо, в частности говядину.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" - Эксперт обнаружил 40% фальсификата сливочного масла в украинских супермаркетах и на столичном рынке: кто продает подделку.









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