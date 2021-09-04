В Украине подешевел популярный овощ: названа новая цена

С наступлением осеннего сезона на украинском рынке резко упала стоимость капусты. Об этом информирует издание SEEDS.

В Украине подешевела капуста. Фото из открытых источников

Сейчас цена на капусту в супермаркетах столицы составляет 5,53 гривны за килограмм. Стоит отметить, что в 2020 году в это же время этот продукт обошелся бы покупателям на 55 копеек дороже.

Как сообщает источник, в этом году стоимость овоща побила рекорд за последние несколько лет. Дешевле капуста обошлась бы аж в 2017 году. На то время ее стоимость в магазинах составляла 5,22 гривен за один килограмм.

В целом, ценовая ситуация варьируется в зависимости от региона. Так, к примеру, на фермерском рынке Херсонской области один килограмм капусты обойдется от 5 до 7 гривен. На рынках в Одессе стоимость овоща составляет от 5 до 6 гривен за килограмм. Самые низкие цены на на капусту сейчас во Львове и области. На оптовом рынке можно приобрести 1 кг капусты за 4,50 — 5 гривен.

Изменения цен на капусту в сентябре напрямую связаны с началом сезона ее активного сбора, что привело к резкому росту предложения на рынке. Отмечается, что часть предложения от фермеров — некондиция, что в свою очередь тоже влияет на цену.

украинские фермеры отказываются выращивать самые востребованные овощи по ряду обоснованных причин. Подробнее об этом читайте в нашей статье Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что





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