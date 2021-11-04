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В Украине рекордно подорожало мясо: названы причины

В частности, свинина выросла в цене на 8%

сегодня, 10:00
Автор:

Елизавета Черных
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На украинских рынках отмечается рекордный рост стоимости мяса. Об этом рассказали в эфире телепрограммы "Сніданок з 1+1", передает ТСН. 

В Украине рекордно подорожало мясо: названы причины

В Украине рекордно подорожало мясо: названы причины - фото из открытых источников

В Государственной службе статистики отметили, что больше всего на протяжении года увеличилась цена на куриное филе. Так, стоимость подскочила на четверть за килограмм мяса. 

Кроме того, практически на 20% выросла в цене говядина. Свинина, в свою очередь, подорожала почти на 8%. 

Профильные эксперты связывают подорожание мяса в стране со снижением производства, а также подорожанием энергоносителей — природного газа и электроэнергии. Кроме того, специалисты высказывают опасения, что цена на мясо не остановит свой рост. 

Отметим, что в Украине подорожали некоторые овощи, что привело к увеличению стоимости "борщевого набора". Так, больше всего изменились цены на следующие овощи: свекла(62,43%), морковь (35,01%) и капуста (34,87%). Отмечается, что стоимость других овощей, которые используются для приготовления этого блюда также изменились, однако не настолько ощутимо, нежели перечисленные. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, почему дорожают продукты и как остановить рост стоимости. По словам заместителя главы Всеукраинской Аграрной Рады Дениса Марчука, цена на продукты растет, даже несмотря на высокий урожай зерновых. Специалист отметил, что подорожание продуктов питания в первую очередь зависит от увеличения стоимости энергоносителей. Также, на это влияет мировая ценовая политика. Вследствие этого, по данным Госстата, за 10 месяцев уже подорожало подсолнечное масло, овощи и сахар на 30%, а на крупы, муку и хлеб – на 13%. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/v-ukraine-rekordno-podorozhalo-myaso-vo-skolko-oboydetsya-kilogramm-1901833.html
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