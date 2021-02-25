Показатель экспорта репчатого лука из Украины достиг рекордной отметки за пять лет. Произошло это в первой половине сезона 2020-2021 годов, передает ТСН.

В Украине рекордно вырос экспорт лука: как это повлияло на его стоимость внутри страны - фото из открытых источников

По данным источника, цены на овощ внутри страны остаются достаточно низкими, однако они зависят от качества продукта. Сообщается, что за килограмм репчатого лука на украинских рынках придется заплатить около трех гривен. Специалисты прогнозируют, что в этом сезоне Украина не просто не утратит своих позиций, а может стать нетто-экспортером в поставке репчатого лука.

Напомним, что очень высокие цены на зерновые и масличные в 2020 и 2021 делают агросектор опять спасательным кругом и локомотивом украинской экономики. Такой мыслью поделился с "Комментариями" аграрный эксперт, президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса. По мнению специалиста, экспорт продукции аграрной отрасли в 2021 году сможет побить рекорды со времен независимости, однако эксперт не уверен, будут ли средства реинвестированы в экономику страны.

Ранее "Комментарии" также сообщали, что в 2020 году Украина рекордно увеличила экспорт мяса птицы в разные страны мира. По словам заместителя директора Центра Николая Пугачева, за прошлый год Украина экспортировала 431 тыс. тонн мяса, чем установила новый собственный рекорд. Впрочем, пандемия коронавируса, повлиявшей на экономический сектор по всему миру, дала о себе знать: выручка от продажи значительно уменьшилась, несмотря на общие объемы продукции. В общем украинским экспортерам удалось заработать 555 млн долларов на мясе птицы (особенно курятине).





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!