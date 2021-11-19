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В Украине резко подешевел популярный овощ: названа новая цена

Эксперты считают, что изменение стоимости напрямую связано с наступлением первых холодов

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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За последние две недели картофель стал рекордсменом среди овощей по изменению цены. За этот период овощ стал дешевле на 20%. Об этом сообщает Аgronews, ссылаясь на "Украинский клуб аграрного бизнеса".

В Украине резко подешевел популярный овощ: названа новая цена

В Украине подешевел картофель. Фото из открытых источников

В середине ноября цена за один килограмм картофеля составлял в среднем по стране 6,30 гривен. Отмечается, что остальные овощи, входящие в так называемый "борщевой набор", наоборот, стали дорожать. К примеру, капуста выросла в цене до 6,44 грн/кг (на 14%), ценник на свеклу увеличился на 9% и достиг 9,67 грн/кг. На 10% подорожали лук (10,31 грн/кг)  и морковь (8,62 грн/кг). 

Эксперты считают, что резкое снижение цены на картофель напрямую связан с наступлением первых холодов. Производители, не имеющие складских помещений для хранения овоща от морозов, стали распродавать картошку по более низкой цене.

К слову, за последние две недели в Украине изменились цены не только на овощи. Также подешевел и рис. За этот период его цена уменьшилась на 11%. Сейчас на полках супермаркета его можно найти в среднем за 33,82 грн/кг. 

Как объясняют эксперты, в этом году снизить цену позволили несколько факторов: увеличение импорта риса этой осенью и хороший урожай. Однако в дальнейшем снижение цен на рис ожидать не стоит, поскольку на мировом рынке наблюдается рост цен на рис и остальные зерновые. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ноябре в Украине стали расти цены на яйца. Менее чем за три недели ценник увеличился на 1%. Тем временем эксперты отмечают, что это это не предел и в скором времени украинцев может ожидать новая, более высокая цена на продукт. 

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в Украине изменилась стоимость фруктов и овощейБольше всего за этот период изменилась стоимость на огурцы, кабачки, грушу, хурму и киви.


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Источник: https://agronews.ua/news/v-ukrayini-rizko-podeshevshala-kartoplya/
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