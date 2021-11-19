В Украине резко подешевел популярный овощ: названа новая цена

За последние две недели картофель стал рекордсменом среди овощей по изменению цены. За этот период овощ стал дешевле на 20%. Об этом сообщает Аgronews, ссылаясь на "Украинский клуб аграрного бизнеса".

В Украине подешевел картофель. Фото из открытых источников

В середине ноября цена за один килограмм картофеля составлял в среднем по стране 6,30 гривен. Отмечается, что остальные овощи, входящие в так называемый "борщевой набор", наоборот, стали дорожать. К примеру, капуста выросла в цене до 6,44 грн/кг (на 14%), ценник на свеклу увеличился на 9% и достиг 9,67 грн/кг. На 10% подорожали лук (10,31 грн/кг) и морковь (8,62 грн/кг).

Эксперты считают, что резкое снижение цены на картофель напрямую связан с наступлением первых холодов. Производители, не имеющие складских помещений для хранения овоща от морозов, стали распродавать картошку по более низкой цене.

К слову, за последние две недели в Украине изменились цены не только на овощи. Также подешевел и рис. За этот период его цена уменьшилась на 11%. Сейчас на полках супермаркета его можно найти в среднем за 33,82 грн/кг.

Как объясняют эксперты, в этом году снизить цену позволили несколько факторов: увеличение импорта риса этой осенью и хороший урожай. Однако в дальнейшем снижение цен на рис ожидать не стоит, поскольку на мировом рынке наблюдается рост цен на рис и остальные зерновые.

в ноябре в Украине стали расти цены на яйца . Менее чем за три недели ценник увеличился на 1%. Тем временем эксперты отмечают, что это это не предел и в скором времени украинцев может ожидать новая, более высокая цена на продукт. Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что

в Украине изменилась стоимость фруктов и овощей. Больше всего за этот период изменилась стоимость на огурцы, кабачки, грушу, хурму и киви. Также издание "Комментарии" информировало о том, что

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!