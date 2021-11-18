В Украине подорожали яйца

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Денис Подставной
В ноябре в Украине стали расти цены на яйца. Менее чем за три недели ценник увеличился на 1% и стоимость за десять штук превысила 35 гривен. Об этом сообщает издание Аgronews, ссылаясь на "Украинский клуб аграрного бизнеса".
Цены на яйца в Украине. Фото из открытых источников
На сегодняшний день десяток яиц будет обойдется покупателям в среднем в 35,20 гривен. Тем временем эксперты отмечают, что это это не предел и в скором времени украинцев может ожидать новая, более высокая цена на продукт.
По словам издания, увеличение цены на яйца происходит в первую очередь по причине уменьшения предложения на рынке. Отмечается, что это происходит с наступлением первых холодов и для украинского рынка яиц характерна сезонность. К новогодним праздникам цена на яйца достигнет 38-40 гривен за десять штук.
Согласно данным Госстата, в октябре 2021 года средняя цена за десяток яиц в Украине составляла 30,30 гривен. За полгода стоимость упала на 1,50 грн. К слову, с декабря 2020 по январь 2021 года десяток яиц в стране подорожали практически на 5 гривен. Спад цен начался только в мае.
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