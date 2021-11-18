В Украине подорожали яйца

В ноябре в Украине стали расти цены на яйца. Менее чем за три недели ценник увеличился на 1% и стоимость за десять штук превысила 35 гривен. Об этом сообщает издание Аgronews, ссылаясь на "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Цены на яйца в Украине. Фото из открытых источников

На сегодняшний день десяток яиц будет обойдется покупателям в среднем в 35,20 гривен. Тем временем эксперты отмечают, что это это не предел и в скором времени украинцев может ожидать новая, более высокая цена на продукт.

По словам издания, увеличение цены на яйца происходит в первую очередь по причине уменьшения предложения на рынке. Отмечается, что это происходит с наступлением первых холодов и для украинского рынка яиц характерна сезонность. К новогодним праздникам цена на яйца достигнет 38-40 гривен за десять штук.

Согласно данным Госстата, в октябре 2021 года средняя цена за десяток яиц в Украине составляла 30,30 гривен. За полгода стоимость упала на 1,50 грн. К слову, с декабря 2020 по январь 2021 года десяток яиц в стране подорожали практически на 5 гривен. Спад цен начался только в мае.

Украине сравнили, как за неделю изменились цены на некоторые овощи и фрукты. Больше всего за этот период изменилась стоимость на огурцы, кабачки, грушу, хурму и киви. Подробнее читайте в нашей статье Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в





Также издание информировало о том, что в Украине продолжают расти цены на сало Еще месяц назад сало в некоторых украинских региона стоило 80-90 гривен за килограмм. Однако уже сегодня от этих цен ничего не осталось. Эксперты рассказали, что цены на сало вскоре перестанут расти, а вместо него начнет дорожать другой продукт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!