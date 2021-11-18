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В Украине подорожали яйца

С начала ноября яйца подорожали на 1%

сегодня, 19:55
Автор:

Денис Подставной
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В ноябре в Украине стали расти цены на яйца. Менее чем за три недели ценник увеличился на 1% и стоимость за десять штук превысила 35 гривен. Об этом сообщает издание Аgronews, ссылаясь на "Украинский клуб аграрного бизнеса".

В Украине подорожали яйца

Цены на яйца в Украине. Фото из открытых источников

На сегодняшний день десяток яиц будет обойдется покупателям в среднем в 35,20 гривен. Тем временем эксперты отмечают, что это это не предел и в скором времени украинцев может ожидать новая, более высокая цена на продукт. 

По словам издания, увеличение цены на яйца происходит в первую очередь по причине уменьшения предложения на рынке. Отмечается, что это происходит с наступлением первых холодов и для украинского рынка яиц характерна сезонность. К новогодним праздникам цена на яйца достигнет 38-40 гривен за десять штук. 

Согласно данным Госстата, в октябре 2021 года средняя цена за десяток яиц в Украине составляла 30,30 гривен. За полгода стоимость упала на 1,50 грн. К слову, с декабря 2020 по январь 2021 года десяток яиц в стране подорожали практически на 5 гривен. Спад цен начался только в мае. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине сравнили, как за неделю изменились цены на некоторые овощи и фрукты. Больше всего за этот период изменилась стоимость на огурцы, кабачки, грушу, хурму и киви. Подробнее читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что в Украине продолжают расти цены на сало.  Еще месяц назад сало в некоторых украинских региона стоило 80-90 гривен за килограмм. Однако уже сегодня от этих цен ничего не осталось. Эксперты рассказали, что цены на сало вскоре перестанут расти, а вместо него начнет дорожать другой продукт. 


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Источник: https://agronews.ua/news/ozvucheno-cziny-na-yajczya/
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