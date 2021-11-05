В Украине взлетели цены на крупы: что подорожало больше всего

По данным Государственной службы статистики, в Украине выросла стоимость нескольких видов круп. Так, по сравнению с декабрем 2020 года, цена ячневой увеличилась на 15,25%, гречневой — на 13,65%, манной — на 7,23%, передает УНИАН.

В Украине подскочила цена на крупы: что подорожало больше всего - фото из открытых источников

В статистическом ведомстве отметили, что если в декабре 2020 года, за килограмм ячневой каши просили порядка 12,98 гривен, то уже в сентября текущего ее стоимость выросла до 14,96 гривен.

Стоимость гречки в декабре прошло года составляла около 37,43 гривен, то в сентябре 2021 килограмм крупы обходился от 42,54 гривны.

Что касается манной крупы, то в сентябре стоимость килограмма составила 17,06 гривен. При этом в декабре 2020 года килограмм можно было купить за 15,91 гривен.

Напомним, что в стране фиксируется рекордный рост стоимости мяса, в частности курятины, говядины и свинины. Больше всего на протяжении года увеличилась цена на куриное филе. Так, стоимость подскочила на четверть за килограмм мяса. Кроме того, практически на 20% выросла в цене говядина. Свинина, в свою очередь, подорожала почти на 8%. Среди основных причин скачка цен — увеличение стоимости природного газа и электричества.



Ранее в материале издания "Комментарии" также сообщалось, что в Украине подорожали многие овощи, что привело к изменению цены "борщевого набора". Цены за год взлетели на морковь, капусту и свеклу. А вот картофель упала в цене.

Также на портале можно прочитать, что заместитель главы Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук рассказал, почему продукты питания продолжают дорожать, несмотря на высокие урожаи в 2021 году.

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