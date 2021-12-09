В Украине взлетели цены на мандарины: какая стоимость сейчас

В супермаркетах Украины начали расти цены на мандарины. Если на прошлой неделе минимальная цена цитруса составляла 27,5 гривен за килограмм, то сейчас кило фрукта стоит свыше 30 гривен. Об этом сообщает издание "Українські новини", ссылаясь на данные крупных украинских супермаркетов.

Мандарин - фото: nastol.com.ua

Так, минимальная стоимость мандаринов сравнительно с прошлой неделей подскочила на 4,4 гривны, составив 31,9 гривен за килограмм. Средняя цены популярного фрукта сейчас составляет 32-33 гривны.

В издании отмечают, что некоторые супермаркеты продают мандарины по акционной стоимости — от 25 гривен за кило. Цены могут отличаться в зависимости от сорта и качества цитрусовых.

Напомним, что эксперты прогнозируют рост цен на бананы после Нового года. Стоимость может увеличиться на 30-40 гривен за ящик, который вмещает 19 килограммов. Сейчас в Украину в основном везут сорт кавендиш, и его урожай в 2021 году не такой хороший, как в 2020-м. Так, специалисты отмечают, что бананы вскоре могут значительно подорожать.

Кроме того, в период сентябрь 2021 — сентябрь 2022 потребительские цены в Украине вырастут на 22-25%. В частности произойдет удорожание мяса, хлеба и овощей борщевого набора — моркови, капусты, свеклы — их стоимость увеличится на 10%.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что вырастут цены и на алкогольные напитки в связи с так называемым "ресурсным" законопроектом №5600, который 30 ноября был принят украинским парламентом. Например, стоимость пива, крепость которого 8%, увеличится на 2 гривны 1 копейку.

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