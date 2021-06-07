В Украине законсервируют аграрные земли: когда и сколько

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Наталья Некрасова
В Украине более 6 млн гектаров аграрных земель нуждаются в консервации и рекультивации. Как передает корреспондент "Комментариев", об этом во время форума "Украина 30. Экология" рассказал министр аграрной политики Украины Роман Лещенко.
Аграрный бизнес. Фото: infoindustria.com.ua
По его словам, если не отрабатывать механизм консервации, то Украина потеряет огромное количество плодородных земель. В рамках принятой земельной реформы этот механизм уже есть, он прописан в законе №2194.
Консервация земель будет отражена в Государственном земельном кадастре Украины и на базе геопортала открытых данных, добавил Лещенко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал большие экологические налоги для промышленных предприятий и пообещал увеличить площадь лесов на один миллион гектаров. Для этого в ближайшие три года в Украине планируют высадить один миллиард деревьев.
Напомним, украинский аграрный сектор значительными темпами адаптируется к новым условиям работы из-за глобального изменения климата, а две трети украинских земель уже находятся в зоне рискованного земледелия.
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