В Украине законсервируют аграрные земли: когда и сколько

В Украине более 6 млн гектаров аграрных земель нуждаются в консервации и рекультивации. Как передает корреспондент "Комментариев", об этом во время форума "Украина 30. Экология" рассказал министр аграрной политики Украины Роман Лещенко.

Аграрный бизнес. Фото: infoindustria.com.ua

"Ситуация сложнейшая, и без интеграции, соответствующего переоснащения технологических процессов именно в системе мелиорации у сельского хозяйства нет больших перспектив в ближайшие 10-20 лет. Изменение климата приводит к тому, что у нас деградация земель происходит чрезвычайно высокими темпами", — подчеркнул Лещенко.

По его словам, если не отрабатывать механизм консервации, то Украина потеряет огромное количество плодородных земель. В рамках принятой земельной реформы этот механизм уже есть, он прописан в законе №2194.

"В ближайшие три месяца будет принято соответствующее постановление Кабинета министров о порядке консервации земель. И я на полном серьезе заявляю, что мы будем принимать меры по землям государственной и коммунальной собственности с точки зрения консервации соответствующих земель на основе спутникового и земельного мониторинга, анализа соответствующих почв. Мы вынуждены будем это делать, поскольку это приоритетный вопрос", — рассказал глава Минагрополитики Украины.

Консервация земель будет отражена в Государственном земельном кадастре Украины и на базе геопортала открытых данных, добавил Лещенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал большие экологические налоги для промышленных предприятий и пообещал увеличить площадь лесов на один миллион гектаров. Для этого в ближайшие три года в Украине планируют высадить один миллиард деревьев.

"Президент говорил о высадке миллиарда деревьев и увеличении площади залеснения — это не просто декларация. Есть конкретный механизм и понимание, что мы будем консервировать соответствующие земли и будем осуществлять процедуры залеснения, а также наращивать "легкие" Украины", — прокомментировал министр аграрной политики.

Напомним, украинский аграрный сектор значительными темпами адаптируется к новым условиям работы из-за глобального изменения климата, а две трети украинских земель уже находятся в зоне рискованного земледелия.

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