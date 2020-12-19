Бюджет-2021: что будет с субсидиями в следующем году — эксперты

Принятый вариант государственного бюджета на 2021 год вызвал немало недовольства в различных сферах общества. В частности, из-за планируемого сокращения расходов по финансированию ряда льготных выплат. "Комментарии" пытались выяснить, чего же ждать в 2021-м получателям субсидий.

Чего ожидать от субсидий в 2021 году? Фото: УНІАН

Сегодня можно с легкостью говорить о том, что в Украине осталась довольно малая часть граждан, которые еще ни разу не пользовались субсидиями. И хотя, по мнению экспертов, в нашей стране субсидиарная поддержка является одной из лучших в мире, в противовес этому факту находится немало негативных моментов.

Довольно возмущенно комментирует положения бюджета-2021 експертка Ирина Пономарь, называя в целом главный финансовый документ страны антисоциальным:

— Ключевые для формирования полноценного государства статьи расходов были урезаны. К примеру, как в социальном государстве, можно было урезать с Минсоцполитики 7,8 млрд гривен, а с пенсионного фонда — 8,5 млрд. гривен? Это такая забота о государстве?

Пономарь добавляет, что кроме решений в сфере соцвыплат, в бюджете достаточно много и других "циничных" моментов. К таким експертка относит также уменьшение финансирования образования — на 1,4 млрд грн., и расходов на борьбу с эпидемиями (это в пик пандемии коронавируса) — на 60,6 млн грн.

36,6 млрд грн. — именно столько чиновники решили направить на выплату льгот и жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2021 году. Это на 1,5% меньше, чем в 2020 году. Кто-то может решить, что разница не так уж велика, впрочем украинцы все равно почувствуют ее — по расходам из собственного кармана. Финансирование только субсидий в следующем году сократится на полмиллиарда гривен.



Эксперт Максим Орищак говорит, что, вероятно, власти ожидают уменьшения количества субсидиантов из-за определенных изменений в правилах. Так, еще в начале декабря "Комментарии" рассказывали, что получателей субсидии отныне будут контролировать по-новому. Проверку финансового состояния человека станут проводить сразу после подачи им заявления на субсидию.

Право пользоваться такими льготами не получат граждане, которые:

• имеют дом, площадь которого превышает 200 кв.м (квартиру площадью более 120 кв.м);

• являются владельцами авто, которым меньше пяти лет;

• за последние 12 месяцев сделали ценную покупку стоимостью 50 тыс. грн. и больше;

• находились за границей более двух месяцев.

Также с субсидией можно попрощаться, "собрав" долг по оплате коммунальных услуг за два месяца на сумму, 20 необлагаемых минимумов (на сегодня — 340 грн.).

На какой размер субсидий украинцы могут рассчитывать в 2021 году, эксперты пока не берутся прогнозировать. Единственное, что отмечает аналитик Алексей Кущ, — это необходимость привести ценовую политику на украинский газ к экономически справедливых цен. В противном случае государство и в дальнейшем будет "играть" с субсидиантамы: тарифы будут расти, субсидий потребует все больше граждан, а задолженности по оплате счетов увеличиваться с космической скоростью.

Подробнее о мнении экспертов по поводу большинства положений госбюджета-2021 портал рассказывал чуть раньше.

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