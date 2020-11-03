Бюджет-2021: каковы шансы, что его примут на этой неделе

На этой неделе парламент намерен рассмотреть в первом чтении проект бюджета на 2021 год. Каковы шансы на его принятие? Какие могут внести изменения, по сравнению с первоначальным вариантом? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.

"Шансы на принятие в первом чтении есть"

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко подчеркивает, что бюджет всегда важен, особенно при нынешних условиях. По его мнению, если голосов не будет хватать, проект просто не вынесут на голосование. Либо правительство отзовет на доработку.

"Шансы на принятие в первом чтении есть, но они зависят от согласования позиции по бюджету внутри фракции "Слуга народа" и с потенциальными союзниками (группа "Доверие" и часть внефракционных депутатов). А также – от предварительных договоренностей по доработке бюджета с правительством", – считает эксперт.

По мнению Владимира Фесенко, доработка бюджета будет происходить перед вторым чтением. А на голосование даже в первом чтении будет влиять и ситуация с кризисом вокруг Конституционного суда.

"Доходную часть можно значительно увеличить"

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок отмечает, что проект бюджета содержит реальные показатели – с учетом ситуации в Украине и мире. А потому в первом чтении может пройти парламент.

"И я, и мои коллеги из Growford Institute, считаем, что доходную часть можно значительно увеличить. Но для этого нужно предусмотреть ряд законодательных механизмов, которые будут направлены, прежде всего, на борьбу с коррупцией. Но в свете последних решений КСУ это буден непросто. Также важна разработка и детализация стратегии экономического развития Украины, которая существенно изменяла бы экономическое устройство в части локализации производства, переработки сырья, уменьшения экспортно-ориентированной экономики и так далее… А в нынешней ситуации заложенные в проекте бюджета рост ВВП на 4,8%, инфляции чуть более 5% — реальны. Потому думаю, проект поддержат", – говорит Валерий Клочок.

Он напоминает, что к документу предложили уже более 2,5 тысячи правок. В том числе, увеличение расходной части почти втрое. Это, по мнению эксперта, абсолютно нереалистично. Но в первом чтении – возможно всё.

"Первое чтение – это, собственно, запуск бюджетных процессов на будущий год. А потом уже будет переформатирование и существенные доработки – Минфином и профильными парламентскими комитетами, – уверен, что уменьшат расходы на Офис президента, увеличат – на ВСУ. Мне импонирует, что в проекте по другому прописали финансирование мер по борьбе с коронавирусом. Не создают ковид-фонд, вокруг которого было много баталий и критики. Предусмотрены отдельные суммы на приобретение вакцин, финансирование медицинских заведений. Понятно, что на фоне мирового экономического кризиса и ряда сложно прогнозируемых явлений (как с теми же волнами пандемии) мы не можем получить оптимальный бюджет. Как не можем и входить в новый год без него. Так что – бюджету быть. Важно, чтобы он был максимально реалистичным", – подчеркивает эксперт.

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