Как 20 "минималок": почему в НАБУ и НАПК такие высокие зарплаты, и оправданы ли они

Наверняка многие наслышаны об огромных зарплатах сотрудников главных антикоррупционных ведомств Украины — НАБУ и НАПК. Пока украинцы мечтают о повышении зарплат, сотрудники ведомств по борьбе с коррупцией зарабатывают десятки, а то и сотни тысяч гривен. К примеру, руководитель Национального агенства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в ноябре получил оклад в размере более 300 тысяч гривен, а директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику заплатили 173 тысячи. "Комментарии" попробовали разобраться, почему у госслужащих НАБУ и НАПК такие большие зарплаты, и оправдывает ли их деятельность затраты на содержание ведомств со стороны государства.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.uа

Согласно Бюджету Украины на 2021 год, государство увеличило объемы финансирования органов антикоррупционной структуры — НАБУ — на 15,3%, а НАПК добавили более 400 миллионов гривен. Так, в этом году бюджет каждого из двух ведомств составит более 1 миллиарда гривен, при учете, что число сотрудников Бюро — 700 человек, Агенства — чуть более 300. Для сравнения, на развитие пассажирского транспорта в городах Украины планируют потратить 600 миллионов гривен.

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко поделился с "Комментариями" мнением о том, почему сотрудники антикоррупционных ведомств получают настолько высокую зарплату, указав, что создание этих органов было одним из требований Международного Валютного Фонда:

"Создание и запуск Национального антикоррупционного бюро Украины и Национального агенства по вопросам предотвращения коррупции — было одно из требований МВФ и Европейской комиссии для либерализации визового режима с Евросоюзом. Во время создания предполагалось, что эти структуры будут максимально оторваны от государственных чиновников, максимально неподконтрольны президенту Украины и правительству, и свою очередь эффективно бороться с коррупцией, получая заведомо высокую зарплату. Изначально логика предполагалась такая — для того, чтобы эти люди эффективно работали, у них должна быть большая зарплата, чтобы их сложно было подкупить", — говорит эксперт.

По словам экономиста, в вопросе создания антикоррупционных ведомств, Украина последовала примеру Соединенных Штатов Америки и Европейских стран, однако эффективность работы украинских антикоррупционеров очень слабая:

"Несмотря на то, что у нас сделали (основали НАБУ и НАПК — ред.), как в США и Евросоюзе, где действительно эти структуры реально борются с коррупцией, то у нас, к сожалению, несмотря на высокую зарплату — реально не борются", — отметил Александр Охрименко.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, средняя зарплата в Украине сократилась: сколько теперь зарабатывают в разных регионах.









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