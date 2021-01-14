Как 20 "минималок": почему в НАБУ и НАПК такие высокие зарплаты, и оправданы ли они

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Елизавета Черных
Наверняка многие наслышаны об огромных зарплатах сотрудников главных антикоррупционных ведомств Украины — НАБУ и НАПК. Пока украинцы мечтают о повышении зарплат, сотрудники ведомств по борьбе с коррупцией зарабатывают десятки, а то и сотни тысяч гривен. К примеру, руководитель Национального агенства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в ноябре получил оклад в размере более 300 тысяч гривен, а директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику заплатили 173 тысячи. "Комментарии" попробовали разобраться, почему у госслужащих НАБУ и НАПК такие большие зарплаты, и оправдывает ли их деятельность затраты на содержание ведомств со стороны государства.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.uа
Согласно Бюджету Украины на 2021 год, государство увеличило объемы финансирования органов антикоррупционной структуры — НАБУ — на 15,3%, а НАПК добавили более 400 миллионов гривен. Так, в этом году бюджет каждого из двух ведомств составит более 1 миллиарда гривен, при учете, что число сотрудников Бюро — 700 человек, Агенства — чуть более 300. Для сравнения, на развитие пассажирского транспорта в городах Украины планируют потратить 600 миллионов гривен.
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко поделился с "Комментариями" мнением о том, почему сотрудники антикоррупционных ведомств получают настолько высокую зарплату, указав, что создание этих органов было одним из требований Международного Валютного Фонда:
По словам экономиста, в вопросе создания антикоррупционных ведомств, Украина последовала примеру Соединенных Штатов Америки и Европейских стран, однако эффективность работы украинских антикоррупционеров очень слабая:
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, средняя зарплата в Украине сократилась: сколько теперь зарабатывают в разных регионах.
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