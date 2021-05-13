Образовательный омбудсмен ежемесячно выбивает себе премию из бюджета за «безупречную работу» и участие в прямых эфирах

Как стало известно изданию "Комментарии", образовательный омбудсмен Сергей Горбачев ежемесячно просит выписать ему дополнительную денежную премию из госбюджета. По информации источника портала, очередное такое письмо Служба образовательного омбудсмена подготовила и за апрель.



Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Фото: K.Polishchuk

В апреле Горбачев потребовал премию за "сложность функциональных обязанностей, добросовестный и безупречный труд, инициативность в работе, выполнение дополнительного объема задач и образцовое выполнение должностных обязанностей".

К аргументам, почему его стоит премировать государственными средствами, образовательный омбудсмен добавил:

- комментарии украинским СМИ, а именно: "Укринформу" и "Общественному радио";

— интервью для издания "Заборона" и ТВ-5 Запорожье;

— участие в прямом эфире "Донбасс-онлайн", Kyiv-Live, "Украинского радио", "Украина 24";

— участие в обсуждении насчет права на образование детей с оккупированных территорий, а также участие в заседании рабочей группы руководителей учреждений общего среднего образования "Положение о лицее" и заседании Клуба НУШ насчет дистанционного обучения;

— участие в заседании комитета ВР по вопросам образования и в Координационном совещании с Министерством цифровой трансформации.

Подобные требования к КМУ относительно премирования Горбачева его Служба готовит ежемесячно. В частности, в январе Горбачев тоже просил выписать ему премию из госбюджета за предоставленные прессе комментарии и интервью.

Кроме того, Горбачев также хотел получать повышенную на 50% заработную плату весь год подряд, якобы из-за "напряженной работы".

Однако, как писали "Комментарии", с начала года из всех обращений офис Горбачева смог обработать только 18,8% от полученных жалоб. К тому же, такая деятельность его службы в течение января-марта стоила государственному бюджету Украины 1,3 млн грн.

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