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Главная Новости Бизнес бюджет Пенсии-2021: кому из пенсионеров ждать "подарок под елочку"
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Пенсии-2021: кому из пенсионеров ждать "подарок под елочку"

Стало известно, когда и на сколько повысятся пенсии в Украине в новом году

сегодня, 17:54
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине в 2021 году повысятся пенсии. Об этом сообщается в материале "Комментариев".

Пенсии-2021: кому из пенсионеров ждать "подарок под елочку"

Фото из открытых источников

Так, 15 декабря Верховная Рада Украины приняла главную смету страны на 2021 год во втором чтении.

В соответствии с документом, минимальные пенсии вырастут вместе с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных.

В новом году пенсионеры в Украине будут получать такие суммы:

- с 1 января минимальная пенсия не изменится и составит 1769 грн,

- с 1 июля она вырастет до 1854 грн,

- с 1 декабря 2021-го – до 1934 грн. 

Кроме того, с 1 января 2021 года вместе с ростом минимальной заработной платы в Украине повысят и выплаты неработающим пенсионерам, если их возраст превышает 65 лет и они имеют полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 для мужчин) с 2100 до 2400 грн.

Также с 1 марта 2021-го предусмотрена плановая индексация пенсий на 11%. А в апреле должен произойти автоматический пересчет работающим пенсионерам с учетом зарплаты в период работы и приобретенного стажа работы с прошлого перерасчета.

Напомним, в грядущем новом 2021 году в Украине повысится прожиточный минимум. С декабря текущего года показатель составляет 2189 грн, в будущем году сумма вырастет дважды – в середине лета и в конце года.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в 2021 году предполагается повышение минимальной зарплаты. Как предусматривает принятый государственный бюджет Украины на 2021 год, будет два этапа повышения. Так, с 1 января минимальная зарплата в Украине вырастет на 20% – до 6 тысяч гривен, а второе повышение (до 6500 гривен) ко второму чтению перенесли с 1 июля на 1 декабря.


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