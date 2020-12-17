Пенсии-2021: кому из пенсионеров ждать "подарок под елочку"

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Таисия Ерохина
В Украине в 2021
году повысятся пенсии. Об этом сообщается
в материале "Комментариев".
Фото из открытых источников
Так, 15 декабря
Верховная Рада Украины приняла главную смету страны на 2021 год во втором
чтении.
В соответствии с
документом, минимальные пенсии вырастут вместе с ростом прожиточного минимума
для нетрудоспособных.
В новом году
пенсионеры в Украине будут получать такие суммы:
- с 1 января
минимальная пенсия не изменится и составит 1769 грн,
- с 1 июля она
вырастет до 1854 грн,
- с 1 декабря
2021-го – до 1934 грн.
Кроме того, с 1
января 2021 года вместе с ростом минимальной заработной платы в Украине повысят
и выплаты неработающим пенсионерам, если их возраст превышает 65 лет и они
имеют полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 для мужчин) с 2100 до 2400
грн.
Также с 1 марта
2021-го предусмотрена плановая индексация пенсий на 11%. А в апреле должен
произойти автоматический пересчет работающим пенсионерам с учетом зарплаты в
период работы и приобретенного стажа работы с прошлого перерасчета.
Напомним,
в грядущем новом 2021 году в Украине
повысится
прожиточный минимум. С декабря текущего года показатель составляет 2189
грн, в будущем году сумма вырастет дважды – в середине лета и в конце года.
Как ранее сообщал
портал "Комментарии", в 2021 году предполагается повышение минимальной
зарплаты. Как предусматривает принятый государственный бюджет Украины на 2021
год, будет два этапа повышения. Так, с 1 января минимальная
зарплата в Украине вырастет на 20% – до 6 тысяч гривен, а второе повышение
(до 6500 гривен) ко второму чтению перенесли с 1 июля на 1 декабря.
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