Adidas продает один из своих брендов

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Мокрик Анастасия
Международная
компания Adidas, занимающаяся производством спортивной одежды и обуви,
объявила о продаже своего бренда Reebok. Об этом сообщается на официальной
страницы компании.
Adidas продает бренд Reebok - фото: из открытых источников
Так, Adidas начал формальный процесс, направленный на продажу Reebok.
Такое решение было принято в связи с тем, что в период пандемии этот бренд очень пострадал. В итоге его доход упал на 42%. А
за последний квартал прошлого года продажи упали на целых 7%.
Стоит отметить, что о своих намерениях продать бренд в компании сообщали
еще в декабре 2020 года. Однако тогда Adidas заявил, что окончательное решение будет принято в марте
2021 года. На тот момент уже появились два потенциальных покупателя: VF Corp и Timberland.
Генеральный директор adidas Каспер Рорстед отметил, что Reebok и Аdidas смогут развиваться и реализовывать свой потенциал намного лучше, если будут независимыми друг от друга. По его словам, несколько следующих месяцев компания потратит на то, чтобы обеспечить успешное будущее Reebok, а также его команды.
Отметим, что в 2005 году Adidas купил 100 % акций Reebok International Ltd за $3,8 млрд и полностью поглотил компанию. Примерная стоимость данного бренда в 2021 году может составить 1,2 миллиарда долларов. Об этом пишет сайт Reuters.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что американская корпорация McDonald's впервые за 5 лет сообщила о грядущих изменениях. Также сайт информировал о том, что в компании Новая почта произошли изменения и теперь там действуют новые правила упаковки.
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