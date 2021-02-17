logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.02.2021

BTC/USD

51179.76

ETH/USD

1821.62

LTC/USD

226.89

НБУ 17.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний Adidas продает один из своих брендов
commentss НОВОСТИ Все новости

Adidas продает один из своих брендов

Продажа бренда станет частью разработки пятилетней стратегии компании

сегодня, 15:56
Автор:

Мокрик Анастасия

Международная компания Adidas, занимающаяся производством спортивной одежды и обуви, объявила о продаже своего бренда Reebok. Об этом сообщается на официальной страницы компании.

Adidas продает один из своих брендов

Adidas продает бренд Reebok - фото: из открытых источников

Так, Adidas начал формальный процесс, направленный на продажу Reebok. Такое решение было принято в связи с тем, что в период пандемии этот бренд очень пострадал. В итоге его доход упал на 42%. А за последний квартал прошлого года продажи упали на целых 7%.

Стоит отметить, что о своих намерениях продать бренд в компании сообщали еще в декабре 2020 года. Однако тогда Adidas заявил, что окончательное решение будет принято в марте 2021 года. На тот момент уже появились два потенциальных покупателя: VF Corp и Timberland.

Генеральный директор adidas Каспер Рорстед отметил, что Reebok и Аdidas смогут развиваться и реализовывать свой потенциал намного лучше, если  будут независимыми друг от друга. По его словам, несколько следующих месяцев компания потратит на то, чтобы обеспечить успешное будущее Reebok, а также его команды. 

Отметим, что в 2005 году Adidas купил 100 % акций Reebok International Ltd за $3,8 млрд и полностью поглотил компанию. Примерная стоимость данного бренда в 2021 году может составить 1,2 миллиарда долларов. Об этом пишет сайт Reuters.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что американская корпорация McDonald's  впервые за 5 лет сообщила о грядущих изменениях. Также сайт информировал о том, что в компании Новая почта произошли изменения и теперь там действуют новые правила упаковки.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.adidas-group.com/en/media/news-archive/press-releases/2021/adidas-starts-divestiture-process-reebok/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ