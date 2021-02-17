Adidas продает один из своих брендов

Международная компания Adidas, занимающаяся производством спортивной одежды и обуви, объявила о продаже своего бренда Reebok. Об этом сообщается на официальной страницы компании.

Adidas продает бренд Reebok - фото: из открытых источников

Так, Adidas начал формальный процесс, направленный на продажу Reebok. Такое решение было принято в связи с тем, что в период пандемии этот бренд очень пострадал. В итоге его доход упал на 42%. А за последний квартал прошлого года продажи упали на целых 7%.

Стоит отметить, что о своих намерениях продать бренд в компании сообщали еще в декабре 2020 года. Однако тогда Adidas заявил, что окончательное решение будет принято в марте 2021 года. На тот момент уже появились два потенциальных покупателя: VF Corp и Timberland.

Генеральный директор adidas Каспер Рорстед отметил, что Reebok и Аdidas смогут развиваться и реализовывать свой потенциал намного лучше, если будут независимыми друг от друга. По его словам, несколько следующих месяцев компания потратит на то, чтобы обеспечить успешное будущее Reebok, а также его команды.

Отметим, что в 2005 году Adidas купил 100 % акций Reebok International Ltd за $3,8 млрд и полностью поглотил компанию. Примерная стоимость данного бренда в 2021 году может составить 1,2 миллиарда долларов. Об этом пишет сайт Reuters.

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