На Новой почте произошли изменения: названы новые правила

На Новой Почте были введены новые правила, касающиеся упаковки посылок. Они связаны с большинством категорий отправлений. Об этом сообщается в пресс-службе компании.

Новая почта упростила правила упаковки для посылок - фото: из открытых источников

Так, начиная с февраля текущего года, Новая почта усовершенствовала некоторые правила для более надежной упаковки посылок и грузов, чтобы предотвратить их повреждение. Отныне компания предоставляет альтернативные варианты упаковки для большинства типов отправлений. Важно, чтобы у них была плоская основа.

Представители компании также сообщают, что терминалы Новой почты оборудованы автоматизированными сортировочными лентами. Установленные на них сканеры смогут считывать маркировки с шести сторон коробки. Кроме того, он автоматически взвесит посылку и определит ее географическое направление.

Что изменилось:

1. Документы

Отныне документы будут отправляться в специальном полиэтиленовом или бумажном конверте. В случае, если документы пластиковые, будет использована дополнительно воздушно-пупырчатая плёнка.

Ранее для отправки документов использовалась коробка.

2. Одежда, обувь, текстиль

С введением новых правил, одежда и текстиль весом до двух килограммов и размером до 40 см, будут отправлять в полиэтиленовых пакетах. Если же вес и размер превысят эту норму, будет использована гофрокартонная коробка или пакет для отправлений с обязательно плоским основанием.

Обувь отныне будут отправлять так: если она будет пересылаться в фирменной коробке, тогда упаковка будет в виде пакета для отправлений или же её обмотают стрейч-пленкой. Обувь без фирменной коробки будут отправлять в гофрокартонных коробках.

Ранее вся одежда, текстиль и обувь стоимостью более 2 тысяч гривен отправляли только в гофрокартонных коробках.

3. Техника

Телевизоры, мониторы, радиаторы не будут упаковывать дополнительно. Если их стоимость не будет превышать 10 тысяч гривен. Если цена будет больше 10 тыс. грн — товар дополнительно упаковывается в 5-слойный гофрокартон.

Ранее все телевизоры и мониторы нуждались в дополнительной упаковке в коробку, паллетные борта или флэт-боксы

4. Гаджеты, канцелярия, книги (мелкие, нехрупкие отправления в упаковке)

Посылки с данными видами товаров будут отправляться замотанными в воздушно-пузырчатую пленку и запечатанными в конверт с воздушно-пузырчатая пленка, или в гофрокартонную коробку.

Отметим, что ранее в коробку должны были быть обязательно упакованы посылки, которые имели округлую или выпуклую форму, острые края или содержали хрупкие элементы.

5. Кондиционеры, духовые шкафы, детские коляски (объемные упакованные грузы)

Эти товары будут отправлять в заводской гофрокартонной коробке, что выдерживает нагрузки внутри без деформаций, не требует дополнительной упаковки.

Ранее подобные посылки весом до 30 кг и стороной более 70 см дополнительно упаковывались в паллетные борта.

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