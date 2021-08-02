Альфа-Банк покупает Монобанк: что известно

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Станислав Молчанов
Альфа-Банк может вскоре совершить покупку Монобанка. Об этом сообщает издание Страна.ua, ссылаясь на собственные источники.
Альфа-Банк купит Монобанк. Фото: obozrevatel
Слухи о покупке Монобанка "Альфой" ходят уже на протяжении долгого времени, однако сейчас появилась информация о том, что сделка может состояться уже в конце лета — начале осени.
Официально, пока, об этом еще не сообщается, однако согласно информации источников издания в банковской сфере, покупка находится уже на финальной стадии.
На данный момент в самом Альфа-Банке предпочитают не говорить на эту тему.
Для справки: Мнонобанк действует по лицензии Универсалбанка. Он был основан выходцами из Приватбанка: Дмитрием Дубилетом с отцом Александром Дубилетом, Олегом Гороховским, Михаилом Рогальским, Вадимом Ковалевым, Владимиром Яценко, Людмилой Шмальченко.
Проект смог устоять и продолжил развиваться, даже несмотря на репутационные риски, которые возникли после открытий уголовных дел, задержаний и объявления в розыск нескольких сооснователей Монобанка.
Универсалбанк на базе, которого существует Монобанк, принадлежит Сергею Тигипко и на данный момент входит в пятерку самых прибыльных банков страны.
Альфа-Банк, по данным Нацбанка принадлежит через европейскую компанию ABH Holdings S.A. принадлежит пяти бизнесменам, которые имеют российское и другие гражданства, а также двум организациям.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Amazon сообщила о приобретении известной киностудии Metro-Goldwyn-Mayer, а также. За покупку крупной киностудии боролись такие известные компании, как Apple и Comcast. Однако Амазон предложила сумму на 40% больше, а именно 8,45 млрд долларов. За счет покупки Metro-Goldwyn-Mayer стримминговый гигант сможет значительно увеличить ассортимент фильмов для своих пользователей интернет-видеосервиса Amazon Prime. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что американская компания Apple открыла в Украине свое официальное представительство открытие офиса этой компании повысит имидж нашей страны на международной арене, а также в перспективе будет способствовать привлечению новых инвестиций. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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