Альфа-Банк покупает Монобанк: что известно

Альфа-Банк может вскоре совершить покупку Монобанка. Об этом сообщает издание Страна.ua, ссылаясь на собственные источники.

Альфа-Банк купит Монобанк. Фото: obozrevatel

Слухи о покупке Монобанка "Альфой" ходят уже на протяжении долгого времени, однако сейчас появилась информация о том, что сделка может состояться уже в конце лета — начале осени.

Официально, пока, об этом еще не сообщается, однако согласно информации источников издания в банковской сфере, покупка находится уже на финальной стадии.

На данный момент в самом Альфа-Банке предпочитают не говорить на эту тему.

Для справки: Мнонобанк действует по лицензии Универсалбанка. Он был основан выходцами из Приватбанка: Дмитрием Дубилетом с отцом Александром Дубилетом, Олегом Гороховским, Михаилом Рогальским, Вадимом Ковалевым, Владимиром Яценко, Людмилой Шмальченко.

Проект смог устоять и продолжил развиваться, даже несмотря на репутационные риски, которые возникли после открытий уголовных дел, задержаний и объявления в розыск нескольких сооснователей Монобанка.

Универсалбанк на базе, которого существует Монобанк, принадлежит Сергею Тигипко и на данный момент входит в пятерку самых прибыльных банков страны.

Альфа-Банк, по данным Нацбанка принадлежит через европейскую компанию ABH Holdings S.A. принадлежит пяти бизнесменам, которые имеют российское и другие гражданства, а также двум организациям.

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