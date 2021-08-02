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Альфа-Банк покупает Монобанк: что известно

Появилась информация о том, что сделка о покупке Монобанка "Альфой" может находиться уже на финальной стадии

сегодня, 15:52
Автор:

Станислав Молчанов

Альфа-Банк может вскоре совершить покупку Монобанка. Об этом сообщает издание Страна.ua, ссылаясь на собственные источники. 

Альфа-Банк покупает Монобанк: что известно

Альфа-Банк купит Монобанк. Фото: obozrevatel

Слухи о покупке Монобанка "Альфой" ходят уже на протяжении долгого времени, однако сейчас появилась информация о том, что сделка может состояться уже в конце лета — начале осени. 

Официально, пока, об этом еще не сообщается, однако согласно информации источников издания в банковской сфере, покупка находится уже на финальной стадии. 

На данный момент в самом Альфа-Банке предпочитают не говорить на эту тему. 

Для справки: Мнонобанк действует по лицензии Универсалбанка. Он был основан выходцами из Приватбанка: Дмитрием Дубилетом с отцом Александром Дубилетом, Олегом Гороховским, Михаилом Рогальским, Вадимом Ковалевым, Владимиром Яценко, Людмилой Шмальченко.

Проект смог устоять и продолжил развиваться, даже несмотря на репутационные риски, которые возникли после открытий уголовных дел, задержаний и объявления в розыск нескольких сооснователей Монобанка

Универсалбанк на базе, которого существует Монобанк, принадлежит Сергею Тигипко и на данный момент входит в пятерку самых прибыльных банков страны. 

Альфа-Банк, по данным Нацбанка принадлежит через европейскую компанию ABH Holdings S.A. принадлежит пяти бизнесменам, которые имеют российское и другие гражданства, а также двум организациям.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Amazon сообщила о приобретении известной киностудии Metro-Goldwyn-Mayer, а также. За покупку крупной киностудии боролись такие известные компании, как Apple и Comcast. Однако Амазон предложила сумму на 40% больше, а именно 8,45 млрд долларов.  За счет покупки Metro-Goldwyn-Mayer стримминговый гигант сможет значительно увеличить ассортимент фильмов для своих пользователей интернет-видеосервиса Amazon Prime. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что американская компания Apple открыла в Украине свое официальное представительство открытие офиса этой компании повысит имидж нашей страны на международной арене, а также в перспективе будет способствовать привлечению новых инвестиций. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://strana.ua/finance/346713-alfa-bank-kupit-monobank-peredel-ukrainskoho-rynka-i-ataka-na-privatbank.html
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