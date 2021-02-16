Coca-Cola будет продавать напитки по-новому: что изменится

Всемирно известная компания Coca-Cola решила удивить покупателей и этим летом запустит в продажу напитки в бумажных бутылках. Дело в том, что производитель намерен полностью отказаться от пластика и предпринимает большие шаги.

Coca-Cola / фото: Issei Kato / Reuters

Известно, что новые бутылки были созданы компанией Paper Bottle Company. Первую экспериментальную партию напитков от Coca-Cola (2 тысяч штук) получит Венгрия. Они будут реализованы через розничную сеть. В бумажных бутылках остается пластиковая крышечка и тонкая пластиковая мембрана, не позволяющая напитку соприкасаться с бумажными стенками бутылки. Но компания Paper Bottle Company работает над тем, чтобы создать полностью перерабатываемую емкость, которая сможет удерживать давление газированных напитков.

Инсайдер сообщает, что пока в бумажной таре будет выпускаться AdeZ — напиток на растительной основе (не содержащий добавленный сахар и лактозу). Известно, что покупатели полюбили AdeS за то, что его можно употреблять в чистом виде, можно с хлопьями, а можно добавлять его в кофе и вообще использовать, как обычное молоко при приготовлении разных блюд и кондитерских изделий.

Напомним, недавно благотворительная организация Break Free From Plastic назвала американскую компанию Coca-Cola, а также PepsiCo и Nestlé мировыми лидерами по объему создаваемых пластиковых отходов. Компания в свою очередь заявила, что к 2030 году предпримет максимум усилий, чтобы их пластик был на 100% перерабатываемым.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в какие ужасные мифы о Coca-Cola давно нужно перестать верить.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!