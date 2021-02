Coca-Cola будет продавать напитки по-новому: что изменится

Всемирно известная компания Coca-Cola решила удивить покупателей и этим летом запустит в продажу напитки в бумажных бутылках. Дело в том, что производитель намерен полностью отказаться от пластика и предпринимает большие шаги.

Coca-Cola / фото: Issei Kato / Reuters

Известно, что новые бутылки были созданы компанией Paper Bottle Company. Первую экспериментальную партию напитков от Coca-Cola (2 тысяч штук) получит Венгрия. Они будут реализованы через розничную сеть. В бумажных бутылках остается пластиковая крышечка и тонкая пластиковая мембрана, не позволяющая напитку соприкасаться с бумажными стенками бутылки. Но компания Paper Bottle Company работает над тем, чтобы создать полностью перерабатываемую емкость, которая сможет удерживать давление газированных напитков.

Инсайдер сообщает, что пока в бумажной таре будет выпускаться AdeZ — напиток на растительной основе (не содержащий добавленный сахар и лактозу). Известно, что покупатели полюбили AdeS за то, что его можно употреблять в чистом виде, можно с хлопьями, а можно добавлять его в кофе и вообще использовать, как обычное молоко при приготовлении разных блюд и кондитерских изделий.

True to our #WorldWithoutWaste vision, we are bringing our #PaperBottle prototype to consumer trial in Hungary with our plant-based #Adez drink in the innovative packaging created with #Paboco.

Learn More https://t.co/PEbdCGZzvy @EU_ENV #EUGreenDeal #AdeZPaperBottle pic.twitter.com/VUSnfH9wWp