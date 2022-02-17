Девушка с синдромом Дауна впервые стала моделью Victoria's Secret

В июне прошлого года популярный бренд Victoria's Secret прекратил сотрудничество с моделями с идеальными фигурами, которых называли "ангелами". Теперь компания предлагает контракты женщинам, имеющим в первую очередь интересную внешность, какие-то общественные достижения, также приглашают к работе моделей plus-size, трансгендеров и т.д. Так, в новой коллекции американской фирмы нижнего белья и одежды для женщин снялась модель с синдромом Дауна. Об этом пишет издание NBC News, передает портал "Комментарии".

София Джирау – модель бренда Victoria's Secret с синдромом Дауна. Фото с Instagram

Первой моделью американского бренда Victoria's Secret с синдромом Дауна стала перториканка София Джирау. Ей 24 года. Она представила рекламную компанию линии белья Love Cloud Collection.

"Я мечтала об этом, работала над этим, и сегодня мечта сбылась. Наконец-то я могу раскрыть вам свой большой секрет. Я первая модель Victoria's Secret с синдромом Дауна! Спасибо Victoria's Secret за то, что увидели во мне модель, которая имеет #NoLimits, и сделали меня частью инклюзивной кампании Love Cloud Collection. Внутри и снаружи нет никаких ограничений", – написала Джирау в Instagram.

Девушка в модельном бизнесе работает с 2019 года, в 2020 году она выходила на подиум Недели моды в Нью-Йорке. София Джирау также является основательницей собственной кампании "Без ограничений", целью которой является мотивация людей достигать своих целей, независимо от состояния своего здоровья.

Ранее "Комментарии" писали о том, что американская супермодель Белла Хадид снялась в рекламной кампании люксового бренда нижнего белья Victoria's Secret.

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