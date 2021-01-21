Клиентка отсудила у Starbucks 12 тысяч евро за рисунок на стаканчике

Женщина тайского происхождения отсудила у кофейни Starbucks 12 тысяч евро за то, что на ее стаканчике появился оскорбительный рисунок. Клиентка считает, что стала жертвой "насилия на расовой почве".

Starbucks / Фото: 123rf/legion-media

Инцидент произошел в одной из кофеен Дублина. Женщина по имени Сучавади Фули заказала матча латте, но почувствовала себя униженной и оскорбленной, когда забирала заказ, потому что на ее стаканчике был нарисован смайлик с раскосыми глазами. Клиентка назвала произошедшее "насилием на расовой почве" и подала на кофейню в суд.

Один из инспекторов комиссии заявил, что сотрудница заведения действительно нарисовала на стаканчике не универсальный смайлик, а именно карикатуру на женщину. Но сотрудница уверяет, что не хотела никого обидеть и сочла такой жест обаятельным, а не оскорбительным. Она принесла женщине свои извинения.

В Starbucks заявили, что они выступают против дискриминации в любых ее проявлениях и выплатят клиентке компенсацию в размере 12 тысяч евро (более 411 тысяч гривен). Также представители известной компании отметили, что, не хотя повторения ситуации и предотвратят подобные инциденты.

Напомним, компания Nestlé запускает линейку продуктов на украинский рынок совместно с брендом Starbucks. Покупатели смогут приобрести кофе всемирно известной марки, чтобы приготовить его дома.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на кофейню Starbucks подала в суд за дискриминацию 19-летняя девушка Аиша. Клиентка была возмущена тем, что на ее стаканчике появилась надпись "ISIS", что означает террористическую организацию "ИГИЛ".

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