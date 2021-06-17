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Главная Новости Бизнес новости компаний Корбан подал к "Цитрусу" исков на 1 млрд гривен: что известно
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Корбан подал к "Цитрусу" исков на 1 млрд гривен: что известно

Геннадий Корбан подал несколько исков к совладельцу "Цитруса"

сегодня, 13:03
Автор:

Денис Подставной

Юристы украинского бизнесмена Геннадия Корбана подали судебные иски к партнеру и совладельцу компании "Цитрус" Григорию Топалу. Об этом сообщил Геннадий Корбан на своей страничке в социальной сети Фейсбук. 

Корбан подал к "Цитрусу" исков на 1 млрд гривен: что известно

Геннайдий Корбан подал на совладельца "Цитруса" в суд. Фото из открытых источников

Днепропетровский бизнесмен напомнил, что некоторое время назад он получил половину доли в группе компании "Цитрус". По его словам, в течении нескольких месяцев его специалисты усердно работали изучая документы компании и по итогу обнаружили вещи о которых обычно не принято говорить в слух. 

Речь идет об оптимизации налогов путём незаконной переуступки долгов без согласия кредиторов, передаче оборотных товаров на безоплатной основе фирмам-сателлитам, а также о многолетней "серой" растаможке товаров компанией "Цитрус", которая якобы заботилась о своей репутации

"Скажу честно, я и сам скрипя зубами плачу налоги, как любой бизнесмен, но чтоб до такой степени! Поэтому как человек тертый в этих вопросах я не хочу, чтобы проблема коснулась и меня", — пишет Корбан в своем посте в Facebook.

На данный момент юристы бизнесмена подали несколько судебных исков к Григорию Топалу и группе юрлиц которые он контролирует. Общая сумма всех исков составляет более одного миллиарда гривен. Кроме этого были подготовлены жалобы в правоохранительные и налоговые органы Украины. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания американская Amazon приобрела известного производителя кинопродукции Metro-Goldwyn-Mayer. Благодаря этой сделке Amazon сможет значительно увеличить ассортимент фильмов для своего стримингово сервиса Amazon Prime. Более подробно об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что депутат Киевсовета Григорий Маленко считает, что вероятно, из-за украинского бизнесмена Игоря Коломойского не заработала солнечная электростанция в Никополе.  Подробнее читайте в нашей статье









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Источник: https://www.facebook.com/100008607374994/posts/2586627694967451/
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