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7 стран: SkyUp анонсирует запуск новых авиарейсов из Украины

Летом к уже знакомым направлений SkyUp добавится еще 7

сегодня, 15:08
Автор:

Мокрик Анастасия

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp анонсировала запуск новых рейсов уже летом текущего года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

7 стран: SkyUp анонсирует запуск новых авиарейсов из Украины

Названы новые рейсы SkyUp - фото: из открытых источников

Так, вскоре к уже знакомым направлениями добавится еще 7 стран. Сообщается, что в планах у авиакомпании добавить рейсы из Киева и регионов в Германию, Польшу, Данию, Сербию, Нидерланды, Иорданию и Швецию. Цены на билеты пока остаются неизвестными. Кроме того, в SkyUp в дополнение к новым  направлениям разнообразили и  маршруты по многим из них.

Это означает возможность не только выбрать вылет из Киева или регионов, но и начать путешествие по стране прибытия в один город, а завершить ее обратным вылетом с другой, — сообщили в пресс-службе.

7 стран: SkyUp анонсирует запуск новых авиарейсов из Украины - фото 2

На своей странице в Facebook компания сообщила, что полеты в Польшу начнутся уже в конце марта. Двумя новыми городами для путешествия станут Катовице и Лодзь. Первые рейсы SkyUp Airlines из Киева в Лодзь запланированы с 29.03.21. В Катовице из Киева можно будет летать с 29.05.21.

Известно, что стоимость билета из Киева в Лодзь составит от 784 грн, а обратный маршрут обойдется в 731 грн. Из Львова в Лодзь билет будет стоить от 642 грн, а обратно — 535 грн. Полёт из Киева в Катовице обойдется в 812 грн, а назад — 756 грн. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что самые популярные украинские АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива. Были названы новые цены на топливо. Также сайт информировал читателей о том, что торговля с ЕС закончилась даже не начавшись — Украина исчерпала квоты по "Соглашению об ассоциации с ЕС".



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Источник: https://skyup.aero/uk/news/2020-unikalnyi-period-yakyi-my-prysviatyly-posylenniu-komandy-vdoskonalenniu-protsesiv-i-zapusku-novykh-produktiv_279
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