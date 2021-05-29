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Marks & Spencer закроет часть своих магазинов - в чем причина

Компания Marks & Spencer уменьшит количество своих торговых точек с 254 до 180

сегодня, 22:40
Автор:

Кириєнко Анна

В Великобритании закроется около тридцати магазинов розничной сети Marks & Spencer. Еще около ста торговых точек объединят или переведут только на продажу пищевых продуктов. Данную информацию предоставляет служба BBC.

Marks & Spencer закроет часть своих магазинов - в чем причина

Marks & Spencer сокращает количество магазинов в Великобритании - в чем дело. Фото: rau.ua

Дело в том, что доходы британского отдела упали на 31,5%. Чтобы избежать лишних затрат и оставить бизнес прибыльным, количество магазинов в Великобритании уменьшат с 254 до 180. Это в свою очередь повлияет на количество рабочих мест. Так из-за вынужденных закрытия в связи с пандемией коронавируса только за прошлый год было сокращено 7000 работников.

Стоит отметить, что Marks & Spencer — британская компания, основанная в XIX веке. Это большой многонациональный ритейлер со штаб-квартирой в Лондоне, который специализируется на продаже одежды, товаров для дома и пищевых продуктах, преимущественно собственных марок.

Напомним, что компания Amazon приобрела известного производителя видеопродукции Metro-Goldwyn-Mayer. Раньше за покупку большой киностудии боролись такие известные компании, как Apple и Comcast. Однако Амазон предложила сумму на 40% больше, а именно 8,45 млрд долларов. Средством покупки Metro-Goldwyn-Mayer стриминговий гигант сможет значительно увеличить ассортимент фильмов для своих пользователей интернет-видеосервиса Amazon Prime. В киностудии уже есть на счету более 4000 фильмов, среди которых "Робокоп", "Джиперс Криперс" и другие. Подробнее о ситуации можно прочитать в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, которые компании вошли в список самых лучших и инновационных фирм за 2021. Наибольшее внимание при создании списка обращали на инновации, разработанные за год в компании.


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Источник: https://www.bbc.com/news/business-57251682
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