Молдавский лоукостер решился запустить авиасообщение между Киевом и Москвой

Молдавский лоукостер предлагает полеты из Киева в Москву, фото из открытых источников

Начата продажа авиабилетов на рейсы между Киевом и Москвой с пересадкой в Кишиневе от молдавского лоукостеров FlyOne. Об этом сообщается на портале "avianews.com".

С 1 ноября по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям пассажиры молдавской авиакомпании смогут добираться из Киева в Москву или из Москвы в Киев менее чем за четыре часа.

Ввиду того, что Украина на государственном уровне полностью приостановила авиасообщение с Россией, молдавский лоукостер осенью займет нишу, которую до мая 2021 года занимала белорусская авиакомпания "Белавиа", которая предлагала маршрут из столицы России в столицу Украины с пересадкой в Минске, но из-за запрета белорусского правительства прекратила все авиарейсы в Украину и страны Евросоюза.

Несмотря на то, что авиационный путь между столицами Украины и России предусматривает пересадку продолжительностью в один час в молдавском Кишиневе, авиакомпания "FlyOne" осуществляет продажу билетов именно сообщениями "Киев — Москва" и "Москва — Киев".



Стоимость билетов из Киева в Москву составляет от 141 евро, а из Москвы в Киев можно прилететь несколько дешевле — от 98 евро.

В базовый тариф авиакомпании входит перевозка ручной клади размером не более 40 × 30 × 25 см.

Напомним, что молдавская авиакомпания "FlyOne" сама достаточно недавно вышла на авиарынок Украины, а первые рейсы этого лоукостера будут осуществлены почти через месяц, 1 октября. Во время первых полетов "FlyOne" пассажиры смогут добираться из столичного аэропорта "Жуляны" до молдавского Кишинева.

Также "Комментарии" сообщали, что с 1 сентября немецкий лоукостер "Eurowings" начал осуществлять авиарейсы сообщением "Дюссельдорф — Киев".

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