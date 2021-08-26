На следующей неделе украинцев начнет обслуживать немецкий лоукостер

Самолет компании Eurowings, фото из открытых источников

С 1 сентября немецкий лоукостер "Eurowings" начнет осуществлять авиарейсы сообщением "Дюссельдорф — Киев". Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Борисполь".



"Eurowings" является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга "Lufthansa Group". Перевозчик отмечает, что пассажиры будут летать из аэропорта "Борисполь" на современных комфортабельных самолетах Airbus A319. Рейсы на Дюссельдорф и обратно будут осуществляться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

Первый самолет "Eurowings" приземлится на посадочную полосу "Борисполя" 1 сентября, в 13:00.

В базовый тариф авиакомпании входит перевозка ручной клади размером не более 40 × 30 × 25 см.

А для пассажиров, которые приобретут дополнительное место для ручной клади, автоматически станет доступной приоритетная, то есть первоочередная посадка на борт самолета.

Примечательно, что украинцы будут летать в Германию по цене от 89,99 евро до 189,99 евро, в то время как билет из Дюссельдорфа стоит значительно дешевле — от 49,99 евро до 99,99 евро.

Напомним, что аэропорт "Борисполь" переживает не лучшие времена — его готовятся передать в концессию и значительно сократить штат сотрудников.

Накануне, в Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что Брюссель официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Действие" соответствующими европейским требованиям. Итак, карантинные ограничения, касающиеся порядка въезда на территорию стран Евросоюза, не коснутся вакцинированных украинский.

Ранее "Комментарии" сообщали, что с 1 октября из международного аэропорта "Киев" ("Жуляны") будут запущены первые рейсы молдавской бюджетной авиакомпании FlyOne сообщением "Киев-Кишинев" и "Кишинев-Киев". Улететь в столицу Молдовы можно будет по цене от 39 евро.

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