"Новая почта" предупреждает украинцев о мошенниках

В апреле 2021 года компания "Новая почта" предупредила украинцев о том, что от их лица действуют мошенники. В компании рассказали, как не попасться на уловки аферистов и сразу раскрыть обман.

Мошенники присылают украинцам письма якобы от "Новой почты" - фото: из открытых источников

По информации компании, украинцам сейчас могут приходить электронные письма, отправителем которых якобы является "Новая почта". В сообщении будет сообщено о поступлении товара, а снизу будет активная ссылка для перехода.

"Ни в коем случае не переходите по ссылке! Новая почта никогда не отправляет подобных писем. Кроме того, всегда обращайте внимание на адрес, с которого было отправлено письмо", — написали в пресс-службе "Новой почты".

Зачастую аферисты используют посторонние домены для отправки подобных писем. Перейдя по ссылке получателя "счастливого письма" могут ожидать вирусы. Увидев такое письмо, лучше сразу его добавить в Спам или же просто удалить. Однако если же так вышло, что вы перешли по ссылке, рекомендуется тут же поменять все свои пароли от всех учетных записей, социальных сетей, сайтов, почт, чтобы мошенники не могли завладеть вашими данными.

Также "Новая почта" отмечает, что всегда нужно внимательно проверять сайт или мобильное приложение, на которых вы вводите пароль к личному кабинету. У "Новой почты" есть единственное приложение и единственный официальный сайт. Лучше всего – создать уникальный пароль к личному кабинету, который нигде больше не используется. Важно знать и помнить, что если кто-то получил доступ к вашей учетной записи, то также он получит доступ и к электронной почте, адресу и даже ваших денежных средств.

Будьте бдительны!

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что на "Новой почте" начали действовать новые тарифы, а также о том, что "Укрпочта" прекратит доставку пенсий и соцвыплат и как теперь получать деньги.





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