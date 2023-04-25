Первая европейская компания достигла стоимости в 500 млрд долларов

Компания LVMH, которой принадлежат такие бренды как Louis Vuitton, Christian Dior, Hermès, Tiffany и другие, достигла стоимости в 500 млрд долларов. Такой показатель наблюдается впервые для европейской компании. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNBC.



Владелец LVMH Бернар Арно. Фото из открытых источников

Рыночная стоимость французского гиганта в сфере предметов роскоши в январе составила 400 млрд долларов, однако 24 апреля зафиксировали рост акций компании и ее общая цена превысила пол триллиона долларов. Такой результат является рекордом для европейской компании, однако в мировом рейтинге LVMH не попадает даже в 10 самых дорогих компаний мира.

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Пока в списке лидируют Apple (2,6 трлн долларов), Microsoft (2,1 трлн долларов) и Saudi Aramco (2 трлн долларов). Мало того, Apple некоторое время даже имела рыночную стоимость более 3 триллионов долларов.

Рост акций компании LVMH предусматривали аналитики. Французская компания выигрывает от открытия границ в Китае после долгого периода карантина.

Напомним, что владелец LVMH Бернар Арно является самым богатым человеком в мире. Согласно индексу миллиардеров Forbes его состояние оценивается в 243,5 млрд долларов. Недавно потерявший лидерство Илон Маск находится на второй позиции рейтинга со 171 млрд долларов. Третье место занимает главный акционер Amazon Джефф Безос.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ChatGPT помогает предусмотреть движение цен на акции компаний.

Также "Комментарии" писали о самом молодом миллиардере в мире. Им оказался 18-летний итальянец, унаследовавший более 3 млрд долларов от своего отца.