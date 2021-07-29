Популярный фастфуд начал принимать криптовалюту: что известно

В Бразилии Burger King начал принимать Dogecoin. Об этом сообщает издание coinmarketcap.

Burger King начал принимать криптовалюту. Фото из открытых источников

Как стало известно, популярная сеть фастфуд ресторанов Burger King в Бразилии сообщила о начале приема криптовалюты Dogecoin. Однако, расплачиваться ей можно только за лакомства для собак.

Сообщается, что Dogepper пахнущий мясом обойдется покупателю в три Doge (примерно соответствует 0,62 доллара США). Для того чтобы сделать этот продукт, нужно в начале проверить его наличие в ресторанах поблизости, а затем перевести необходимую для заказа сумму на счет кошелька Burger King. Cлужба доставки доставит покупателю лакомство для питомца.

"Чем лучше всего платить за товар, предназначенный для собак? Очевидно, Dogecoin", - говорится в рекламе сети ресторанов быстрого питания Burger King.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что известный предприниматель Илон Маск поддержал главную криптовалюту Bitcoin. Маск заявил, что компания производитель электромобилей в скором времени сможет опять принимать Bitcoin. Также он рассказал, что должно произойти, что бы в компании приняли это решение. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что группа экспертов сделала прогноз касательно курса криптовалюты Bitcoin. Большая часть из специалистов сошлась во мнении, что на данный момент Bitcoin является недооценённым. Они рассказали, на сколько его курс может измениться до конца этого года. Также они спрогнозировали курт Bitcoin на пять и десять лет вперед. Подробнее об этом читайте в нашей статье.



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