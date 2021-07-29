logo
Русский Українська

BTC/USD

39952.49

ETH/USD

2295.69

LTC/USD

139.30

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний Популярный фастфуд начал принимать криптовалюту: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Популярный фастфуд начал принимать криптовалюту: что известно

Что можно купить за Dogecoin в бразильском Burger King

сегодня, 11:04
Автор:

Денис Подставной

В Бразилии Burger King начал принимать Dogecoin. Об этом сообщает издание coinmarketcap. 

Популярный фастфуд начал принимать криптовалюту: что известно

Burger King начал принимать криптовалюту. Фото из открытых источников

Как стало известно, популярная сеть фастфуд ресторанов Burger King в Бразилии сообщила о начале приема криптовалюты Dogecoin. Однако, расплачиваться ей можно только за лакомства для собак. 

Сообщается, что Dogepper пахнущий мясом обойдется покупателю  в три Doge (примерно соответствует 0,62 доллара США). Для того чтобы сделать этот продукт, нужно в начале проверить его наличие в ресторанах поблизости, а затем перевести необходимую для заказа сумму на счет кошелька Burger King. Cлужба доставки доставит покупателю лакомство для питомца. 

"Чем лучше всего платить за товар, предназначенный для собак? Очевидно, Dogecoin",- говорится в рекламе сети ресторанов быстрого питания Burger King. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что известный предприниматель Илон Маск поддержал главную криптовалюту Bitcoin. Маск заявил, что компания производитель электромобилей в скором времени сможет опять принимать Bitcoin. Также он рассказал, что должно произойти, что бы в компании приняли это решение. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что группа экспертов сделала прогноз касательно курса криптовалюты Bitcoin. Большая часть из специалистов сошлась во мнении, что на данный момент Bitcoin является недооценённым. Они рассказали, на сколько его курс может измениться до конца этого года. Также они спрогнозировали курт Bitcoin на пять и десять лет вперед. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/07/29/burger-king-dogecoin.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ